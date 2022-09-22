Он с Киева, я в Нью-Йорке: Зеленская показала, как слушала выступление мужа на Генассамблее ООН
Источник:Елена Зеленская
В ночь на 22 сентября Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. В зале в Нью-Йорке присутствовала украинская делегация – Дмитрий Кулеба, Денис Шмигаль и Елена Зеленская. Она и опубликовала трогательные фотографии.
Несколько дней назад Елена Зеленская прибыла в США, поэтому за выступлением мужа на Генассамблее ООН наблюдала в зале в Нью-Йорке. В своем телеграме первая леди Украины рассказала об этом волнительном мгновении.
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Елена Зеленская о выступлении мужа на Генассамблее ООН
Вместе с украинской делегацией слушала выступление президента Украины на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Он – дистанционно из Киева, мы – в зале в Нью-Йорке,
– написала Елена Зеленская.
И щемяще добавила: "Голос Украины в ООН. Страны, которая противостоит захватчику, защищает, наступает, освобождает своих людей и землю. Защищает саму жизнь и право на нее – нормальные человеческие ценности, общие для всех нормальных людей в мире".
Зеленская, Шмигаль, Кулеба на Генассамблее ООН во время выступления президента / Фото с телеграма первой леди Украины
Зеленская, Шмигаль, Кулеба на Генассамблее ООН во время выступления президента / Фото с телеграма первой леди Украины
Зеленская, Шмигаль, Кулеба на Генассамблее ООН во время выступления президента / Фото с телеграма первой леди Украины
Главное из выступления Зеленского на Генассамблее ООН
- В своей речи президент еще раз подчеркнул, что россия лжет, боится настоящих переговоров и хочет перезимовать на захваченной территории Украины: "россия лжет всем. Как это очень типично и присуще агрессорам и террористам. Даже если сейчас россия говорит о переговорах – они хотят замедлить свои отступления".
- Он также представил "формулу справедливого мира" – наказание агрессора, защиту жизни людей, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности, решительность мира бороться против вооруженной агрессии.