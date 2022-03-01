Зеленский поблагодарил Кейт Миддлтон и принца Уильяма за поддержку Украины во время войны

Герцоги Кембриджські порушили королівський протокол і підтримали Україну у скадний воєнний час. Володимир Зеленський подякував Кейт і Віляьму за те, що вони поруч з українським народом.

Согласно королевскому протоколу члены монаршей семьи не могут высказываться по поводу политических ситуаций, происходящих в разных странах мира. Однако войну, которую Россия начала против Украины, они не смогли обойти вниманием.

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Зеленский поблагодарил герцога Кембриджского

Владимир вместе с женой Еленой поблагодарили принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В это чрезвычайно сложное для всего украинского народа время герцоги рядом.

Мы с Еленой благодарны, что в это решающее время, когда Украина мужественно противостоит вторжению России, они стоят рядом с нашей страной и поддерживают наших храбрых граждан. Добро победит,

– написал президент.

Напомним, 26 февраля, в 3 день войны Кейт Миддлтон и принц Уильям высказались по поводу войны в Украине. Они подчеркнули, что вместе с президентом и всем народом, который мужественно борется за свое будущее.

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