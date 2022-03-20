Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь и сбор денег для украинцев

Владимир Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь Украине. Президент отметил, что они одними из первых откликнулись на горе.

Зеленский отметил, что по состоянию на 20 марта звездные супруги собрали уже 35 миллионов долларов. Их направляют для Flexport и Airbnb.

Заметьте Безразличие убивает, – Зеленский в очередной раз призвал Израиль помочь Украине

Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Лично поблагодарил их за поддержку. Пораженный их решительностью. Они вдохновляют мир,

– заявил Зеленский.

Кутчер и Кунис объявили, что их цель – собрать 40 миллионов долларов для помощи украинцам.

Зеленский выступил в израильском Кнессете: смотрите видео