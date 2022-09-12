А нам за это деньги дадут, – Виталий Козловский рассказал о реакции на орден от Зеленского

Певцу Виталию Козловскому указом президента присвоили орден за заслуги III степени. Когда артист узнал это, сразу спросил, дадут ли деньги. Почему артиста в первую очередь интересует это – узнайте дальше.

29 августа был опубликован указ президента о награждении государственными наградами по случаю Дня Независимости. Среди получивших награды артистов и волонтеров оказался Виталий Козловский. В сети через певца посыпалось много хейта, люди не понимают, за что Козловский получил награду.

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Виталий Козловский об ордене от Зеленского

В новом интервью артист признался, что комментарии хейтеров не читал, поскольку в то время, когда появился указ Зеленского, Козловский был в Соединенных Штатах Америки. Когда артист услышал от менеджера, что получил награду, то сразу же спросил, дадут ли за это деньги.

Мой первый вопрос был: "А деньги нам за это дадут?". Она говорит: "Нет, только медаль". Я спросил за деньги, не потому, что я так меркантилен, а потому, что я ничего сейчас не зарабатываю. Только езжу. Я сейчас делаю свое дело как художник, пишущий свои картины. Не для продажи,

– поделился Козловский.

Виталий рассказал, что на благотворительном концерте в Лос-Анджелесе с фондом Ukraine United Association собрал 1 миллион 260 тысяч гривен. Эти средства потратили на вакуумные аппараты для заживления ран, которые уже были доставлены в украинские больницы, которые принимают тяжелораненых бойцов.

Виталий Козловский в США / Фото с инстаграмма артиста

Также артист поделился, что в США встретил хореографа Влада Яму, который выехал из Украины в первые дни полномасштабной войны и до сих пор не вернулся. В интервью Виталий рассказал, как относится к мужчинам, отсиживающимся за границей. Козловский признался, что сначала ненавидел таких, говорил: "Почему они все уезжают из страны, когда сегодня Украина без украинцев не может победить и двигаться вперед?". Но потом успокоился, потому что каждый имеет свое отношение к тому, что сейчас происходит и будет отвечать за это.

Моя позиция наконец-то сформировалась. Раньше ее не было, как и у многих. Мы просто жили, что-то делали, зарабатывали. Сегодня имею четкую позицию и за нее отвечаю. За Влада Яму я не отвечаю. Пусть он сам за себя отвечает. Все на их совести,

– подчеркнул артист.

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