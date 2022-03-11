Зеленский обошел Канье Уэста в инстаграме: сколько миллионов подписано на президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал персоной номер один на мировой политической арене. Это очевидно не только со слов его западных коллег и обложек именитых глянцев, но и по количеству подписчиков в инстаграме – 15,5 миллиона!

В результате Владимир Зеленский как никогда активен в своем инстаграме, информирует 24 канал. Там он публикует обращение к украинцам и мировому сообществу, а его видео ежедневно просматривают минимум два миллиона пользователей. Не удивительно, что после российского вторжения количество его фолловеров выросло в 15 раз – 15,5 миллиона.

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На сколько Зеленский обошел Канье Уэста в инстаграме

Бывшего мужа Ким Кардашян считают едва не самым популярным репером современности, однако в инстаграме его обошел президент Украины. Сейчас за Канье Уэстом следят 15,3 миллиона пользователей – на 200 тысяч меньше, чем за Владимиром Зеленским.

Скриншот из инстаграммы Владимира Зеленского

Скриншот из Instagram Канье Уэста

К слову, Канье Уэст тоже не остался в стороне от войны в Украине, которую развязала Россия. Он публично поддержал нас в своем инстаграме – опубликовал скриншот переписки с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией. На фото сине-желтый флаг и голубь мира.

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