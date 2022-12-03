Спасибо за настоящего президента-воина, – "Пташка" из Азовстали получила награду от Зеленского

Владимир Зеленский наградил "Пташку" Екатерину Полищук орденом "За мужество" III степени. Защитница "Азовстали" посвятила эту награду всем своим погибшим собратьям, которые научили ее мужеству. А также поблагодарила президента и выразила свое уважение.

Екатерина Полищук одна из самых медийных защитников "Азовстали". После возвращения из плена девушка активно работает над тем, чтобы освободить из русского плена всех собратьев. Даже выступление на "Голосе страны-12" она посвятила всем, кто до сих пор находится в руках оккупантов, и призвала к их освобождению.

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Зеленский наградил "Пташку" Екатерину Полищук

В инстаграмме защитница опубликовала фото ордена. В сообщении сказала, что посвящает эту награду всем павшим собратьям, которые научили ее мужеству. Екатерина не скрывает, что внутри много эмоций, но она благодарна и в дальнейшем будет упорно работать. Также "Пташка" откровенно высказалась о Зеленском.

Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего президента. С началом полномасштабного вторжения изменило свое мнение о нем. Не все решения понятны широким массам, но путь к победе стремителен и настойчив. Благодарю его. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд,

– написала Екатерина.

Она добавила, что критиковать и поливать грязью могут только люди, даже не представляющие масштабы ответственности Зеленского, не могут ответить даже за себя и свои действия.

Это лидер, а не "лидер". Потому что впереди, а не за спинами. Это моя позиция и мне все равно, кто что о ней думает. С 24 февраля 2022 года она остается непоколебимой. В этих глазах усталость, благодарность, мужество и верность. Он сделал свой выбор. И я горжусь жить и бороться с ним. Кто бы что ни говорил,

– подытожила "Пташка".

Также в Екатерина пояснила, что ее слова о Зеленском – это не радостная благодарность за награду. Награда "Пташки" – бойцы, которые благодарят спасение и помощь, создают новую жизнь. Защитница призывает поддержать власть и помочь победить внешнего врага: "А тогда играйте в великих знатоков политики и военной стратегии".

Спасибо, господин верховный главнокомандующий! Спасибо не за награду, а за настоящего президента-воина. Самый лучший. Горжусь. Лидер,

– написала Полищук в сторис.

А всех изменофилов, которые хотят разжигать конфликт и раскалывать нас в такое время, Екатерина призвала объединиться против врага.

"Пташка" о награде от Зеленского / Скриншоты инстаграм-сторис Екатерины

Напомним, Екатерину Полищук вместе с другими защитниками Мариуполя освободили из плена в конце сентября. Девушка проходит реабилитацию, усталость и истощение дают о себе знать. Но в то же время она активно работает над тем, чтобы все находящиеся в российском плену украинские защитники вернулись домой.