"Что там ваш бункерный дед": Тополя обратился к россиянам после визита Зеленского в Изюм
Источник:фейсбук Тараса Тополи
14 сентября Владимир Зеленский побывал в освобожденном от оккупанте Изюме. Тарас Тополя после такого отважного шага украинского президента обратился к россиянам, ведь их диктатор боится вылезать из своего бункера.
Во время визита Владимира Зеленского в Изюм раздался громкий взрыв. Но президента это не испугало. Лидер "Антител" Тарас Тополя, длительное время находившийся на фронте на Харьковщине, высказался об этой поездке Зеленского.
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Тарас Тополя о визите Зеленского в Изюм
Лидер "Антител" в своем дневнике в соцсетях написал о приезде Зеленского в Изюм, в 20 километрах от линии фронта. Президент находился в зоне поражения РСЗО, прямо во время его речи раздался громкий взрыв. Но это не испугало. Владимир Зеленский, несмотря на опасность, показал военным свою благодарность и выразил поддержку всем украинцам, которые в течение этих месяцев находились в оккупации.
На фоне этого смелого визита Зеленского в прифронтовый город Тарас Тополя обратился к россиянам. Ведь владимир путин не то чтобы на фронт боится приезжать, он вообще боится вылезать из своего бункера.
Что там ваш бункерный дед, чмони?
– обратился Тарас к россиянам.