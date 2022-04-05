Оружие в руках держал, – Никита Добрынин признался, что имеет звание лейтенанта

Украинский телеведущий Никита Добрынин ушел в терроборону с военным опытом. Он поделился, что даже имеет воинское звание.

Телеведущий и герой "Холостяка" Никита Добрынин в первые дни полномасштабной войны вступил в силы терробороны. Он признался, что держал оружие в руках.

К слову Никита Добрынин признался, уцелел ли его дом под Киевом, над которым летали истребители

Никита Добрынин имеет военное звание

Ведущий рассказал, что, несмотря на звание, он не имел достаточной практики. Но все равно осознавал всю ответственность и ценность жизни.

Да, я имею звание лейтенанта. Оружие в руках держал и уверенно им владею. Но, поскольку я не военный, практика, конечно, необходима. Честно говоря, надеялся, что до выстрелов не дойдет, но вероятность использования оружия действительно была. Мы с ребятами работали в достаточно опасной зоне каждый час и каждый день,

– признался Никита Добрынин.

мужчина находится с женой и сыном на западе Украины. Он не находится там в терробороне, но может оказаться в защите любого города. Мужчина объяснил, что ряд ТРО не покидал

Никита Добрынин добавил, что не осуждает тех мужчин, которые покидают Украину и не воюют. По его мнению, от людей без всяких военных умений не будет пользы.

"Осудить всех я не могу. Ведь не знаю истории каждого: почему люди идут на этот шаг и пытаются покинуть страну. Есть мужчины, которые защищают свои семьи, пытаются вывезти их в безопасное место за границу. Я бы не стал их критиковать, потому что они таким образом заботятся о своих близких. На войне важно, чтобы выживали люди. Так же, как и защищали государство. Но для этого у нас есть профессиональная армия и мужчины с опытом".



Никита Добрынин / Фото с инстаграма мужчины