Зажгла яркую елку: блогер Кьяра Ферраньи начала новогодний сезон в Италии

Итальянская инфлюэнсер и фэшн-блогер Кьяра Ферраньи уже не может дождаться Рождества, которое в Европе празднуют 25 декабря. Поэтому она уже поставила роскошную елку в своем имении в Милане и показала, как меняется иллюминация на ней.

До Рождества, которое празднуют на Западе, осталось больше месяца, но звезды уже начинают готовиться. Одной из первых (если не самой первой) декорации по всей квартире расставила Ферраньи. В начале недели она сняла волшебное видео, где приглашает зрителя в имение и показывает, как от аплодисментов у нее меняется цвет гирлянд.

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Кроме того, на ее входной двери висит венок из красных игрушек, а вокруг двери расположена арка из елок и украшений. Также декораторы украсили ее поручни на лестнице, ведущую на второй этаж квартиры.

"Рождество наступает", – написала женщина в своем инстаграм.

Яркое видео, изначально опубликованное в инстаграм, понравилось уже более миллиону человек. На других фото Кьяра тоже выбирает рождественские локации в своем городе и собирает тысячи комплиментов, передавая новогоднее настроение своим подписчикам.

Я люблю Рождество. И да, одного месяца его празднования мне недостаточно, поэтому я начну с ноября,

– написала под одной из публикаций итальянка.



Кьяра Ферраньи за ужином в ресторане / Фото из инстаграма блогера

Кьяра Ферраньи любуется елкой дома / Фото из инстаграма блогера

Кьяра Ферраньи в магазине с новогодним декором / Фото из инстаграма блогера