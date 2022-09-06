Завадюк признался, у кого из украинских звезд нашел убежище 24 февраля

Украинский продюсер Владимир Завадюк эвакуировался из Киева в первый день полномасштабного вторжения, как и многие другие звезды. Вместе с некоторыми коллегами их в первую ночевку приняла ведущая Маша Ефросинина.

В интервью 24 каналу Владимир Завадюк рассказал, что в ночь на 24 февраля почти не спал и даже видел обращение путина. Впоследствии он услышал первые взрывы и начал писать и звонить по телефону всем близким людям, в том числе и команде. В то утро он хаотично собирал "тревожный" чемодан, который не был подготовлен заранее, и просил своих коллег приехать к нему в квартиру, если им страшно быть самими.

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Интервью с Владимиром Завадюком в видеоформате: видео онлайн

На предложение откликнулась ассистентка Маша, семья которой находилась в Мариуполе, а также стар-менеджер Вова. Весь день они провели дома в правительственном квартале, но считали, что находиться там слишком опасно. Со временем они поняли, что там – едва ли не единственное защищенное место столицы.

После этого Маша Ефросинина предложила поехать к ней за город, в ее дом, где уже находились ее друзья. Мы поняли, что это правильное решение, собрались очень быстро и уехали. На следующее утро мы выехали на запад Украины и долгое время были в Трускавце, где тоже очень неравнодушные люди, ставшие нам друзьями, помогли нам и приютили нас,

– рассказал Завадюк.

"Но по дороге в Трускавец мы ночевали и останавливались под Тернополем. Не так давно в тот мирный, тихий город, где мы находились, попали ракеты", – добавил он.

Продюсер признался, что до 24 февраля не готовился, ведь был занят развлекательными проектами, в частности, "Голосом страны" и съемками 2 сезона "Липсинк батлу". Затем Завадюк уже встретился с Ефросининой, когда устраивал благотворительные концерты и марафоны в поддержку Украины за границей, а Ефросинину звал за ведущую.

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