"Зачем так красиво": как "Холостяк-12" ходит на свидания с участницами – фото из-за кулис

Съемки 12 сезона шоу "Холостяк" в самом разгаре. На первой вечеринке главный герой Алекс Топольский отобрал девушек, с которыми попытается построить отношения, и успел сходить на первые свидания. Как он на них выглядел, смотрите фото ниже.

Премьера 12 сезона "Холостяка" состоится только весной, а фото из-за кулис появляются уже сейчас. К тому же публикует их сам Алекс Топольский. В профиле с почти 22-тысячной аудиторией он обнародует кадры, сделанные на свиданиях с претендентками на свое сердце.

К теме "Ну такое, были и лучшие": как в сети реагируют на "Холостяка-12" Алекса Топольского

Судя по фотографиям, забирать участниц из дома он будет на гламурном изумрудном авто марки Porsche. Для одного из свиданий Алекс подобрал стильный осенний look – вязаный бежевый свитер, темные джинсы, длинное черное пальто и кожаные перчатки. Он выглядел так, будто только что сошел со страниц модного глянца.

Другие образы "Холостяка-12" не менее эффектны:

велюровый костюм оттенка бордо с розой на груди;

голубой клетчатый пиджак и светлое худи;

черный пуховик с мехом и солнцезащитные очки.



Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины



Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины



​Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины