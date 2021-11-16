"Зачем так красиво": как "Холостяк-12" ходит на свидания с участницами – фото из-за кулис
Источник:инстаграм Алекса Топольского
Съемки 12 сезона шоу "Холостяк" в самом разгаре. На первой вечеринке главный герой Алекс Топольский отобрал девушек, с которыми попытается построить отношения, и успел сходить на первые свидания. Как он на них выглядел, смотрите фото ниже.
Премьера 12 сезона "Холостяка" состоится только весной, а фото из-за кулис появляются уже сейчас. К тому же публикует их сам Алекс Топольский. В профиле с почти 22-тысячной аудиторией он обнародует кадры, сделанные на свиданиях с претендентками на свое сердце.
К теме "Ну такое, были и лучшие": как в сети реагируют на "Холостяка-12" Алекса Топольского
Судя по фотографиям, забирать участниц из дома он будет на гламурном изумрудном авто марки Porsche. Для одного из свиданий Алекс подобрал стильный осенний look – вязаный бежевый свитер, темные джинсы, длинное черное пальто и кожаные перчатки. Он выглядел так, будто только что сошел со страниц модного глянца.
Другие образы "Холостяка-12" не менее эффектны:
- велюровый костюм оттенка бордо с розой на груди;
- голубой клетчатый пиджак и светлое худи;
- черный пуховик с мехом и солнцезащитные очки.
Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины
Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины
Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины
Алекс Топольский на съемках "Холостяка-12" / Фото из инстаграма мужчины
Реакция сети
Сеть взорвалась комментариями: одни кусают локти, что не подали анкету на 12 сезон "Холостяка", тогда как другие в восторге от роскошного авто Алекса Топольского:
- "Зачем так красиво?";
- "Чтобы я знала... А думала отправить анкету";
- "Повезло девушкам";
- "Крутая машина";
- "С машиной не промахнулись, не традиционная черно-белая, цвет – гламур";
- "Цвет машины роскошный, просто мегастильный, изысканный, благородный".