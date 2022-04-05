Заблокировала меня, – Илона Гвоздева о Татьяне Денисове из "Танцев", которая умалчивает войну

Илона Гвоздева с первого дня войны ведет борьбу на информационном фронте и рассказывает миру правду. Как выяснилось, она просила Татьяну Денисову не умалчивать агрессию России в Украине, но та ее заблокировала.

33-летняя Илона Гвоздева шокирована, что Татьяна Денисова, которую избрали судьей в Танцы. World of Dance (обновленную версию телешоу "Танцуют все"), подло молчит. Ее приняли в Украине после многолетней карьеры в России, но в самый трудный период она показала свое настоящее лицо.

Читайте также Макс Барских жестко ответил на русский фейк, что он "в плену своих же нацистов"

Илона Гвоздева о Татьяне Денисовой

Татьяна Денисова меня заблокировала. Это был ее кратчайший ответ в истории нашего общения. Молчание – это тоже преступление,

– заявила Илона Гвоздева.

Она отметила, что Денисова – не единственная ее коллега, которая молча отсиживается. Звезда связывалась и с другими друзьями-танцовщиками. Те вроде бы сочувствуют Украине, но боятся идти против путинского режима.

"В директе они мне расписали, что помогают, и переживают, и средства присылают. У меня один вопрос – почему в директ вы можете отвечать, а вслух, у себя на странице, – не можете. Вы боитесь потерять карьеру? Так или иначе она скоро у вас закончится", – думает Илона Гвоздева.

Даже если на них влияют российские власти, угрожают их семьям, держат пулемет у виска, пожалуйста, выезжайте из страны-агрессора и рассказывайте своей российской аудитории правду,

– советует украинская танцовщица.

Илона Гвоздева о звездах-предателях

Победительница "Танцев" убеждена, что звезды, которые отмалчиваются в России, после победы обострят лыжи обратно в Украину. Однако, прежде чем принимать их, она советует устроить народный суд.

"Я считаю, их всех надо отправить на народный суд. Возможно, это звучит жестоко, но, мне кажется, это очень справедливо. И пусть они все скажут последнее слово – почему так поступили, почему молчали. И пусть после победы народный украинский суд каждому из них выносит приговор – простит или не простит", – высказалась Илона Гвоздева.

Читайте также Ирма Витовская высказалась о коллегах, которые "переобулись": "Они так кормили себя"