За работу во благо страны: Джамала получила награду от Атлантического совета США

Украинская певица Джамала побывала на ежегодной церемонии награждения от Атлантического совета США. В Вашингтоне звезда победила в номинации "Выдающееся лидерство артиста".

Такую награду присуждают выдающимся личностям политики, бизнеса, культуры, которые борются за ценности трансатлантических отношений и формируют общее глобальное будущее. Во время войны Джамала стала именно такой личностью, ведь собрала десятки миллионов долларов на нужды украинского войска и беженцев, а также популяризирует культуру Украины за рубежом.

К слову Плоды культурной миссии: Джамала собрала 90 миллионов долларов для Украины

Награду Джамали вручила бизнес-лидер, исполнительный вицеголова Атлантического совета Эдриенн Аршт. Она ее посвятила всем украинцам, борющимся на информационном и военном фронтах.



Джамала и Эдриенн Аршт в Вашингтоне / Фото прессслужбы

В своем выступлении певица напомнила о жестокости России во время войны и призвала мир реагировать на освобождение мариупольцев.

Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Каждый день доносят правду и усиливают поддержку нашей страны, оберегают нашу культуру и демонстрируют ее уникальность. Это наша общая борьба и наши общие маленькие победы.

– говорит Джамала.

Кроме Джамалы Атлантический совет отметил специальной наградой украинский народ, который на фоне российского вторжения показал выдающуюся храбрость и бесстрашие. Владимир Зеленский, который присоединился к церемонии благодаря онлайн-включению, поблагодарил за поддержку и почтил минутой молчания тех храбрых украинцев, которые жертвовали своей жизнью ради будущего Украины.



Зеленский присоединился к церемонии от Атлантического совета США / Фото прессслужбы

Атлантический совет наградил:

председателя Совета министров Италии Марио Драги ("Отличительное международное лидерство");

CEO Государственного нефтепромышленного объединения;

ENI Клаудио Дескальци ("Отличительное лидерство в бизнесе");

а также почтила деятельность 64-й госсекретаря США Мадлен Олбрайт.

Следует добавить, что награды от американцев получают не только украинцы, но и наоборот. Недавно президент Украины наградил орденом княгини Ольги спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла в Украину в начале мая, чтобы поддержать украинский политикум и народ.