Ксения Мишина вспомнила, как отшила старшего на 30 лет Гармаша: актер обещал ей карьеру в Москве

Ксения Мишина говорит, что никогда не встречалась с богатыми мужчинами ради денег или карьеры. К ней "подкатывали" влиятельные и богатые, но она якобы всегда отшивала тех, кто не нравится. В их числе российский актер Сергей Гармаш.

Со звездой советского кино Сергеем Гармашем, который родился в Херсоне, но поддерживает войну, Ксения Мишина познакомилась в Севастополе на съемках фильма "Обитаемый остров". Ей в то время было 18 лет, и играла она в массовке, а россиянину – почти 50. По словам актрисы, он был "в возрасте паренек, серьезный дядя", но все равно назойливо звал на свидание.

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Ксения Мишина отшила российского актера Сергея Гармаша

Ко мне подошел Сергей и стал со мной знакомиться. "Ой, здравствуйте, а как вас зовут? А вы откуда? Давай может обменяемся телефонами?" А мне там 18 лет, и я: "Ого, давайте". Я дала свой телефон. Так он мне звонил где-то полгода,

– призналась Ксения Мишина.

По ее мнению, Сергей Гармаш так активно вызванивал, потому что в то время как раз искал себе молодую жену. Он даже звал Мишину в Москву, обещал большую актерскую карьеру и предлагал "зависнуть" на яхте с Гошей Куценко.

"Он все меня звал на свидание, но я все отмораживалась. Он звонил, звонил, а потом в один момент сказал: "Слушай, приезжай ко мне в Москву". Я пыталась как-то съехать. Однажды он мне позвонил и сказал: "Я так понимаю, что ты не хочешь стать классной актрисой? Я мог бы сделать из тебя классную актрису, и играла бы ты в классных фильмах. Ты подумай, если что приезжай. А еще мы с Гошей Куценко будем в Ялте на яхте, приезжай к нам тоже", – вспомнила Ксения Мишина.

Путинист Сергей Гармаш сейчас / Фото из Википедии

У меня такая природа, что я не могу спать или общаться с мужчиной, который мне не нравится. Я не могу. Некоторые могут, это отдельная профессия,

– разъяснила актриса.