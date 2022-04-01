За идею ввести 3 государственных языка в Украине: Могилевскую раскритиковали в сети
Наталья Могилевская в одном из интервью предложила после победы ввести в Украине 3 государственных языка. Однако в сети такую идею не просто не поддержали, но раскритиковали.
В интервью для Натальи Влащенко Наталья Могилевская поделилась, что хотела бы, чтобы в Украине было 3 государственных языка. Она привела в пример Швейцарию, где таковых 4.
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Наталья Могилевская предлагает ввести 3 государственных языка
Исполнительница сказала, что после войны будет первым предлагать ввести 3 государственных языка – русский, английский и украинский.
Понятно, что сегодня весь мир нигде не может деваться без английского языка, и наши дети все знают его, для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке,
– сказала Могилевская.
В то же время она отметила, что "во время войны украинский язык – тоже оружие": "Только на украинском языке я даю интервью сейчас и пишу песни".
Как отреагировали в сети
Пользователи в большинстве своем не восприняли такую идею исполнительницы. Под ее новым сообщением в инстаграме, где звезда зачитывает стихотворение на украинском, немало комментариев с критикой:
- "Язык государственный – украинский и точка";
- "Единый государственный язык – украинский! Без других вариантов";
- "Государственный язык в Украине один – украинский!! Если вам это не подходит, то направление известно!";
- "Государственная речь единственная, не вздумай, Наталка, повторить свое изречение о языке, покайся";
- "Не поддерживаю! Язык государственный – один! И это украинский! Только! Был и будет";
- "Не умеете знакомиться с историей стран – не приводите манипуляции о Швейцарии с ее четырьмя государственными языками";
- "Я очень надеюсь, что эти ваши слова о втором языке будут вырваны из контекста… и сказаны, не подумав. Это язык оккупантов, он может быть в быту, но не на государственном уровне. Как вообще можно сейчас поднимать этот вопрос".
Да есть и те, кто поддерживает артистку, они оставляют комментарии с благодарностью за прочитанное стихотворение:
- "Поддерживаю вас в ваших словах";
- "Спасибо! Слава нашим воинам";
- "Спасибо тебе, Наталка";
- "Это стихотворение проникло в самое сердце";
- "Наталья, спасибо".