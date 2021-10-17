За день до эфира "Танцев со звездами": Артур Логай травмировал ногу и попал в больницу
Источник:инстаграм Артура Логая
28-летний Артур Логай, которому прочат победу на "Танцах со звездами", получил серьезную травму. Во время ночной репетиции с Анной Карелиной он до крови рассек ногу. В больнице ему наложили несколько швов.
После выхода сериала "Моя любимая Страшко" карьера Артура Логая пошла вверх. Участие в пятом сезоне "Танцев со звездами" он совмещает со съемками в комедийной картине, где играет с Ксенией Мишиной. Так, учить новую хореографию ему приходится на съемочной площадке или ночью.
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Во время одной из ночных репетиций с Анной Карелиной Артур Логай рассек ногу. Партнерша актера не раскрывает детали инцидента, однако отмечает, что травма серьезная.
В больницу участник "Танцев со звездами" попал прямо с паркета – в танцевальных туфлях, спортивных штанах и футболке. Посреди ночи ему наложили несколько швов.
"Я у мамы танцовщик. Чуть больше суток до эфира. Теперь вы знаете, где я был прошлой ночью", - подписал Артур Логай фото из больницы.
Артур Логай травмировал ногу / Фото из инстаграма участника "Танцев со звездами"
Фанаты предполагали, что он может отказаться от участия в 7 выпуске проекта, ведь получил травму за день до прямого эфира. Однако актер заявил, что будет делать максимум и выйдет на паркет "Танцев со звездами".
Врач сказал, что швы наложены нормально, все хорошо. Сегодня в бой,
– рассказал Артур Логай в инстаграм-сторис.