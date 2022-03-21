С Тиной Кароль и Jerry Heil: в Польше собрали 2 миллиона злотых на концерте в поддержку Украины

На Atlas Arena в Лодзи 20 марта состоялся масштабный концерт "Вместе с Украиной", где выступили Тина Кароль, Jerry Heil и другие артисты. Благодаря мероприятию было собрано более 2 миллионов злотых.

20 марта Atlas Arena в Лодзи собрались украинские и польские знаменитости. Концерт "Вместе с Украиной" имел целью поддержать украинцев как морально, так и физически с помощью сбора средств.

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Концерт в Польше "Вместе с Украиной"

Мероприятие открыла 7-летняя Амелия Анисович. Впоследствии с ней выступила Тина Кароль. Звезда также спела хит "Закрили твої очі", когда позади нее на экране освещались названия украинских городов.

Тина Кароль – "Закрили твої очі": смотрите видео

На сцене Atlas Arena побывала и Jerry Heil, которая ездит по странам и собирает средства в пользу ВСУ и переселенцев.

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На украинском и польском языке прочитали "Заповіт" Тараса Шевченко, а польский актер и режиссер Андрей Северин послал "Русский военный корабль…" туда, куда и положено.

Концерт "Вместе с Украиной" транслировали в Польше, Украине и еще в 50 странах. Зрители присылали смс-сообщение, средства из которого передали Фонду поддержки Украины. На мероприятии в общей сложности собрали более 2 миллионов злотых.

Тина Король и Jerry Heil в Лодзи / Фото Radio Lodz