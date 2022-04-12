Евгений Синельников запустил проект для беженцев: в первом выпуске рассказывает о Чехии
Источник:"З України"
Путешественник Евгений Синельников создал проект об украинских беженцах. В нем он будет рассказывать о странах, принимающих украинцев.
Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников после эвакуации из Киевщины не сидит сложа руки. Он запустил проект для и об украинских беженцах.
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Евгений Синельников создал проект для беженцев
В проекте "Из Украины" путешественник будет рассказывать о странах, принимающих украинцев, вынужденно покидающих родные города.
Я Евгений Синельников – в мирной жизни профессиональный путешественник. Сейчас я в Украине, а более 3 миллионов украинцев, в основном украинок с детьми, вынужденно путешествуют по Европе и миру в поисках безопасности и спокойствия. Мы решили им помочь и рассказать, как страны и города встречают тех, кто в них едет! Уезжает из Украины,
– поделился мужчина.
Евгений Синельников опубликовал уже первый выпуск, в котором рассказывает о Чехии: "В выпуске: всю боль и горе выехавших за границу людей нельзя передать ни одним видео, ни словами. Мы должны быть как никогда вместе и помогать друг другу, а обязательно тем, кто остался в Украине и защищает ее!".
В ролике путешественник взял интервью у беженцев, выехавших в Прагу. Он спросил об условиях жизни в Чехии, языковом вопросе и ценовой политике.Заметим , администрация Праги будет выделять украинским беженцам 200 крон в сутки . Однако помощь смогут получить только временно проживающие в спортзалах или других не слишком комфортных помещениях.
"Беженцы из Украины: как встречает Чехия?" – смотрите видео