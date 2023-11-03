От рэпера до командира подразделения: как Yarmak стал в ряды ВСУ и защищает Украину

Украинский рэпер Yarmak с начала полномасштабного вторжения стал в ряды ВСУ. Сейчас он стал командиром подразделения операторов БПЛА. Как от артиста Yarmak стал украинским защитником – дальше.

Еще до 24 февраля Yarmak пришел в военкомат, где оставил свои контакты, а еще за несколько дней до полномасштабного вторжения потренировался держать в руках оружие, пишет 24 Канал. Он не только считал, что полномасштабная война возможна, но утверждал, что только чудо может спасти Украину от войны.

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Как Yarmak встал на защиту страны

В сам день начала великой войны рэпер пришел в военкомат и начал обучаться военному делу. По словам Yarmak, ему приходилось вступить в ВСУ благодаря связям. Он часто выходил на связь и записывал видео, чтобы подбадривать украинцев.

Летом Yarmak присоединился к созданию "Культурного десанта" вместе с Колей Сергой, Сашей Чемеровым, Женей Галичем. Музыканты ездили по передовым позициям, госпиталям, деоккупированным городам и поддерживали песнями и стихами украинских защитников.



Yarmak / Фото из инстаграма Yarmak

В октябре рэпер рассказал, что определил для себя несколько направлений своей деятельности: проект "Культурный десант", написание песен и обучение аэроразведке.

Сейчас происходит историческое событие. Мы можем впервые за последние 350 лет освободить нашу страну в полном смысле этого слова. Обрести настоящую свободу. Это и большое горе и большой шанс. Ради этого я готов воевать, защищать свою страну,

– говорил Yarmak.

Уже через год, в сентябре 2023 года Yarmak сообщил, что перевелся в другой полк и стал командиром – руководителем подразделения управления дронами. Это важный и ответственный пост для защитника, ведь он будет руководить 28 бойцами.

Yarmak продолжает свою работу и иногда показывает кадры из фронта в соцсетях. Недавно ему исполнилось 32 года – артист отпраздновал дату с куском вафельного торта.



Yarmak / Фото из инстаграма Yarmak

Чем Yarmak был известен до войны

До полномасштабного вторжения Yarmak знали как известного украинского рэпера. Он занимался музыкой с 12 лет, а уже в 20 лет начал публиковать первые треки и хиты. Клип на песню "Сердце пацана" был одним из самых популярных среди русскоязычных исполнителей.

Yarmak не был аполитичным: он активно участвовал в Революции Достоинства. В феврале 2014 года рэпер совместно с MC Tof (Андрей Тофецкий) презентовал знаменитую на песню "22", которую перевыпустил на украинском в 2022. Знаковыми работами также является трек "Воїн", выпущенный в 2018 со Светланой Тарабаровой, клип на песню "Потрібен живим".

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