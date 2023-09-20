"Какая на**й Ротару": Yarmak резко высказался о звездах, которых наградил Зеленский до 2022

Рэпер и защитник Yarmak высказался об артистах, получивших награды от президента до 2022 года. Многие из этих звезд не оправдали свои награды ни до, ни после российского вторжения.

Украинский рэпер и защитник Александр Ярмак (известный как Yarmak) выразил мнение, что украинские власти совершили много культурных ошибок. Их последствия показались в начале российского вторжения.

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Yarmak об артистах, которых наградил Зеленский

Наша власть, лично президент, наделала очень много культурных ошибок, потому что, когда он стал президентом, то первым человеком, которого он наградил званием "народный артист", был Потап. Непонимание нашей властью до 2022 года вообще своей истории и культуры привело ко многим последствиям,

– считает рэпер.

, что Потапа наградили званием не "Народный артист Украины", а "Заслуженный артист Украины". Это произошло в 2020 году.

Yarmak вспомнил, что в 2021 году представил песню "Потрібен живим", где показал, по его мнению, живых легенд страны. В клипе снялись Сергей Жадан, Валерий Маркус, Виталий Дейнега, Александр Положинский, другие спортсмены, музыканты. В этом году в ОП решили наградить живых легенд – среди них была София Ротару.

Yarmak – "Потрібен живим": смотрите видео онлайн

"И я им пишу: "Самая идея – за*бись. Но какая нах*й София Ротару?". Какая в 17 году выступает перед Кадыровым на его дни рождения, это публичное мероприятие, и она еще поет ему украинскую песню. Кадыров, который с 14 года отправляет убивать украинцев!" – эмоционально выразился защитник.

"Думаю, что президенту было грустно"

, в 30-летие Независимости Украины Зеленский наградил 7 украинцев отличием "Национальная легенда". Среди композиторов, поэтов и спортсменов оказалась и София Ротару. Также заметим, что Yarmak упоминает о выступлении Ротару перед Кадыровым. Но, вероятно, это было не в 2017 году, а в 2011, на 35-летие кремлевского приспешника. Но это ее не оправдывает: Ротару до 2022 года не отказывалась от российских гонораров и выступлений перед оккупантами.

Yarmak напомнил, что к началу полномасштабного вторжения многие артисты с наградами уехали из Украины или уже находились за границей.

"Все народные артисты, которые выступали на Дне Независимости… Поляковы, Монатики, Дорофеевы, где они были с начала полномасштабного вторжения? Они эту страну рассматривали как среду, в которой можно улучшить свое финансовое положение. А не как место, за которое готовы бороться, рисковать своей жизнью. И все те, кого награждал президент до 2022 года, собираются из страны", – вспоминает боец.

По мнению защитника, президент должен расстроиться за то культурное окружение, которое сам сформировал.

Я думаю, что президенту было грустно, ну мне так кажется хотелось бы. Такое окружение среди культурных деятелей он формировал у себя,

– считает Yarmak.

Интервью с Yarmak: смотрите видео онлайн