"Вложили 200 тысяч долларов": Wellboy порвал с продюсерским центром, но те грозятся судом

Украинский артист Wellboy ушел из лейбла и продюсерского центра Papa music. У сети возник скандал: продюсер Триплов хочет разбираться с певцом в суде.

Украинский певец Wellboy опубликовал сообщение, в котором сообщил о том, что завершает сотрудничество с продюсерским центром Papa music. Раньше в нем объединились артисты, когда-то подопечные Бардаша, и не только.

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Wellboy покидает Papa music

Друзья всем привет, как вы? Я лично устал, хочу любви, тупею и хочу вам сообщить, что я перестаю сотрудничать с Papa music. Я буду работать сам, трудно сказать будут ли хиты, или не будут, будут ли хорошие клипы, или нет, но любые изменения это к лучшему,

– написал артист.

Wellboy добавил, что теперь будет работать с Мартой Останковой, директором.



Антон Вельбой / Фото из инстаграма артиста

В лейбле ответили

После заявления Wellboy к поклонникам обратился Евгений Триплов, один из основателей лейбла. Он раскритиковал решение Антона и заявил, что Марту уволили из центра еще год назад по "алкоголизму" и другим причинам, а теперь она пытается накрутить певца.

"Посмотрим, кто с кем будет работать. Марта человек мстительный. Накрутил Антона и его маму. Он считает, что люди вложили в Антона более 200 тысяч долларов, работали с ним два года, сделали все его хиты, его сделали, как артиста. И теперь, когда можно возвращать инвестиции, работать, Марта говорит: "Антон, давай мы не будем ни с кем делиться". Но мы будем все это решать в юридической плоскости и посмотрим, кто прав и кто на стороне добра и зла", – сообщил Евгений.

Сама Марта Останкова пишет, что Триплов "всегда говорит неправду". Она заявила, что не позволит оскорблять себя и Антона.