"Десятки ракет летят в Украину": звезды эмоционально реагируют на очередную атаку России

23 ноября Россия в очередной раз выпустила по Украине десятки ракет, нацеленных на объекты критической инфраструктуры и гражданские дома. По меньшей мере 6 жертв, 36 пострадавших. Эта страна доказала, что террорист.

Украинские знаменитости не могут оставаться в стороне трагедии, которая в очередной раз пришла в нашу страну. Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. И сразу после этого она подтвердила это – выпустила ракеты по всей территории Украины.

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Россия еще раз пытается оставить украинцев без света, тепла, воды. Из-за неудач на поле боя беспощадно атакует критическую инфраструктуру. Никак не может понять, что украинцев это даже не заставит встать на колени. Самое страшное – от этих атак гибнут мирные украинцы. Только сегодня по меньшей мере 6 погибших и 36 раненых.

В этот раз Россия выпустила по Украине 67 ракет. И этот массированный обстрел украинских городов снова вышел за территорию Украины. Во время прошедшей атаки погибли два гражданина Польши. Сегодня, 23 ноября, вся Молдова осталась без электроэнергии.

Пока наши энергетики делают все, чтобы снова обеспечить украинцев светом, а ВСУ дают достойный отпор врагу, украинцы в соцсетях на весь мир кричат об очередной ракетной атаке.

Что о ракетной атаке говорят украинские звезды

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