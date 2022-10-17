После взрывов в Киеве: Горбунов, Огневич и KAZKA рассказали о чувствах после 7 месяцев войны

Звезды приняли участие в проекте Елены Зеленской – "Скажи честно – как ты?" Они поделились своими эмоциями и собственными техниками, когда в состоянии постоянного напряжения удается снять стресс.

Более полугода Украина борется с жестоким врагом, ежедневно совершающим теракты против гражданского населения. Утром 17 октября киевляне очнулись от звуков взрывов и дронов-камикадзе. Россия цинично атаковала город, когда люди еще спали.

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Такие события постоянно оказывают негативное влияние на психологическое состояние. Украинцы пытаются шутить, радоваться каждой минуте, но никогда не забывают, что идет война, которая каждый день забирает жизни мирных людей.

Звезды присоединились к проекту первой леди – "Скажи честно – как ты?" В коротких видео певица Злата Огневич, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и телеведущий Юрий Горбунов рассказали, как чувствуют себя после семи месяцев войны.

"Мне очень больно, я плачу. Эту боль я хочу трансформировать в творчество".

"С начала войны я стала очень тревожной, не доверяю людям".

"Мы выживаем, мы обязаны это пройти. И мы точно выживем".

Известные люди поделились техниками, которые помогут снять стресс. Стряхнуть с себя негатив. Разлабиться из-за напряжения. Ощутить собственное сердцебиение. Всего несколько минут внимания к себе ежедневно укрепят ваше психическое здоровье.

Напомним, утром 17 октября россияне атаковали столицу дронами-камикадзе. Один из дронов попал в жилой дом. Там погибла молодая пара, которая ждала ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности. Телеведущий Егор Гордеев рассказал, что иранский дрон попал в его дом. К счастью, в тот момент дома у ведущего никого не было. Больше подробностей здесь.