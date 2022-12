Победитель Евровидения-2023 от Украины – TVORCHI: видео выступления и текст песни

Победителем Национального отбора Евровидения-2023 стала группа TVORCHI. Он исполнял песню Heart of Steel. Как прошло выступление и какие строчки были заложены в композицию – читайте у нас.

На Евровидение-2023 от Украины уезжает группа TVORCHI! По результатам голосования жюри и зрителей в приложении Дия, группа получила наибольшее количество баллов. Кроме победителя, в шоу приняли участие следующие исполнители: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE.

Читайте также TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

Предлагаем погрузиться в атмосферу шоу еще раз, просмотрев зрелищное видео выступления победителя отбора 2023 года.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

Текст песни победителя Национального отбора Евровидения

Heart of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

И cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

'Кауза не matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

Вы только в качестве fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

Вы можете похвастаться

This has never been about you

Don't be scared to say just what you think

'Кауза не matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)