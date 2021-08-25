В вышиванках и с бандуристами: Юрий Горбунов громко отпраздновал день рождения

В День Независимости Украины, 24 августа, Юрию Горбунову исполнился 51 год. Поскольку он был ведущим закрытого концерта Андреа Бочелли, празднование пришлось перенести на следующий день. Именинник пригласил друзей на вечеринку в национальном стиле.

Празднование дня рождения Юрий Горбунов приурочил к 30 годовщине Независимости Украины. На террасе в загородном имении он устроил стильную фотозону с лентами, цветами и надписью "Независимые празднуют с Юрой". Более того, на вечеринке был дресс-код – все гости появились в вышиванках.

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Даже развлечения устроили в национальном стиле. Звездный бомонд развлекали бандуристы с популярной группы "Шпилясті кобзарі". Правда, юноши были на празднике не в вышиванках, а в белых рубашках и классических брюках.

На вечеринку Юрий Горунов пригласил близких друзей. Среди них кум шоумена Потап с женой Настей Каменских. Певица взяла с собой маму Лиду, которая после смерти мужа все больше времени проводит со звездной дочерью. Как бывшая вокалистка хора имени Веревки, Лидия Петровна спела имениннику "Многая літа".

Фото и видео с празднования дня рождения Юрия Горбунова



Юрий Горбунов и Катя Осадчая на вечеринке / Фото с инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с праздничным тортом / Фото с инстаграма шоумена



Катя Осадчая и Настя Каменских на вечеринке Горбунова / Фото с инстаграма певицы



Катя Осадчая на вечеринке Горбунова / Фото с инстаграма ведущей

Юрий Горбунов отмечает день рождения / Видео с инстаграма