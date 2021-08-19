"Вы такие похожие": Риз Уизерспун поздравила маму с днем рождения – волшебные фото

Знаменитая актриса Риз Уизерспун поделилась милыми фото с мамочкой по случаю ее дня рождения. Фотографии очаровали сеть: все пишут о том, как звезда похожа на маму.

Известная американская актриса и продюсер Риз Уизерспун посвятила новое сообщение на странице в инстаграме своей маме. Звезда поздравила ее с днем рождения.

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Риз Уизерспун поздравила маму с днем рождения

Текст публикации Риз Уизерспун

Сегодня я праздную! Сегодня день рождения Бетти ... моей замечательной мамы. Мне так повезло, что в моей жизни есть ее Радость, Счастье и Мудрость. Она всегда говорила мне мечтать о БОЛЬШОМ, смеяться КАЖДЫЙ ДЕНЬ, быть творческим, когда только можешь, наслаждаться каждым цветком, который видишь, и быть полезным ДРУГИМ в этой жизни. Она вытирала мои слезы и радовалась каждому успеху. Несмотря на то, что я никогда не смогу сказать ей, как сильно я ее люблю, я каждый день стараюсь изо всех сил. Я люблю тебя, мама!

Актриса посвятила мамочке трогательные слова. Она призналась, что ее мама всегда утешала ее в трудные минуты и радовалась успехам.

По случаю дня рождения матери Риз Уизерспун показала их совместные милые фотографии. Звезда поразила сходством с самой родной. Интересно, что такое же невероятное сходство у Риз Уизерспун с дочкой.



Риз Уизерспун с мамой / Фото из инстаграма актрисы



Риз Уизерспун с мамой / Фото из инстаграма актрисы



Риз Уизерспун с мамой / Фото из инстаграма актрисы

Знаменитость также показала архивное фото мамы в молодости.



Мама Риз Уизерспун Бетти / Фото из инстаграма актрисы

Реакция сети

Поклонники Риз Уизерспун присоединяются к поздравлениям ее матери. Они так же замечают удивительное сходство мамы с дочкой.