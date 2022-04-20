Вы как слепые лошади, – Максим Галкин эмоционально обратился к российским журналистам

За время телевизионной карьеры Галкин привык, что о нем постоянно пишут в СМИ, бывают разные материалы, однако в последнее время в российской прессе очень много заказной информации об артисте. А все потому, что он осудил войну России против Украины.

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Обращение Галкина к российским СМИ

Актер заявил, что российская пропаганда по заказу распространяет о нем ложь, уровень которой достиг самого высокого. У журналистов есть четкая задача – очернить Галкина, смешать его с грязью. Максим подчеркнул, что российским СМИ следует писать о том, что власть запрещает – правду о войне в Украине.

Я понимаю, что вам не дают власти писать то, о чем стоило бы писать. Вот эта организация вам запрещает. Вы как слепые лошади, ходите и метите под ногами одно и то же г*мно. Остановитесь,

– призвал артист.

Максим Галкин обратился к российским СМИ: смотрите видео онлайн

Шоумен добавил, что у него все хорошо и те новости, где якобы плохо и Максиму, и его семье – полное вранье. В последнее время Галкин перестал публиковать развлекательный контент, как это делал раньше. Мужчина отметил, что из-за войны войны в Украине он не имеет морального права делать это.

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