Вы позволили этой мрази так обращаться со всем миром, – Галич эмоционально обратился к россиянам

Украинский исполнитель Женя Галич, который является лидером рок-группы O.Torvald, отреагировал на признание Путиным псевдореспублик на Донбассе. Музыкант не понимает, почему его якобы оппозиционные коллеги из России молчат после событий вечера 21 февраля.

Музыкант написал, что не понимает "искусственное мировое молчание и недействующие санкции, которыми нас кормили 8 лет". Он также не понимает коллег из России, которые приезжали в Украину на фестивали и восхищались нашей страной, а теперь молчат и не осуждают действия своего президента.

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Не понимаю оппозиционных лидеров, блогеров, музыкантов, актеров, публичных людей, которые просто молчат, позволяя пропаганде навязывать своей же аудитории наглую ложь, ничего не объясняя и не реагируя на весь этот п***ец! Вы воспитали, позволили и позволяете этой мерзости так обращаться со всем миром, с собой. Весь мир, не реагируя кардинально, позволяет диктатору так себя вести,

– заявил Женя Галич.

"Глотая все эти годы то г*вно, которым кормят, знайте – на всех, кто молчит и просто наблюдает, лежит ответственность за каждую смерть, за пожилых людей, за покинутые дома, за детей, которые остались без родителей, за украинцев, которые потеряли целостность своей страны!" – эмоционально добавил солист O.Torvald.

Артист подчеркнул, что "Украина – большая страна, и сегодня уже не 2014 год, украинцы стали другими и будут "рвать зубами" за свою страну". "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!" – подытожил Галич.



Женя Галич осудил российских "оппозиционеров" / Фото из инстаграма музыканта

Кто еще из украинских звезд поддержал армию и народ:

Руслана

Григорий Решетник

Илона Гвоздева

Злата Огневич

Оля Цибульская

Екатерина Репьяхова

Наталка Карпа и др

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