Вы этого хотели, российские власти: Монатик записал мощное видео для россиян с кадрами обстрелов

Украинский исполнитель Монатик через 3 дня после начала наступления России на Украину обнародовал видео, где звучат строки его нового текста о войне. Артист попросил людей не молчать и выходить на улицы против верхушки Кремля.

Известно, что Монатик в последние годы живет в Киеве – некоторое время он жил за городом, но недавно рассказывал, что ради детей переберется в саму столицу. Где сейчас мужчина с семьей – неизвестно, однако всю боль от обстрелов его города и страны он вложил в новый лирический текст.

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На фоне слов можно увидеть кадры обстрелов украинских городов, которые осуществила Россия. Известно, что больше всего сейчас страдают Киевский, Сумской и Харьковский регионы и возле админграницы с Донбассом.

Полный текст обращения Монатика (язык оригинала):

"Вы этого хотели,

русская власть?

Помочь нам так сильно?

Не дать нам упасть?

Вы так это видите,

русская власть?

Крики наших детей —

это ваша страсть?

Слёзы наших родных,

Побег из квартир,

наших домов,

которые в дырах

от пуль, ваших бомб.

Города в катакомбах.

Вы об этом мечтали?

Были готовы?

Услышьте меня все,

кто слышит в России:

я на русском пишу

в родной Украине!

Меня не запретили.

Что вы там возомнили?

Чем вас там кормят?

Что вам там внедрили?

Пока нас кормят пулями,

страхом, смертями.

Это спасение, по вашему?

Смотрите-ка сами

своими глазами.

Думайте головой.

Я знаю, в России есть добрые люди

Они не позволят такому пройти стороной.

Об этом кричите.

Прошу, не молчите.

Пока кричат наши дети от взрывов —

Поймите…

Хотя бы слова —

ваша правда,

смелость отныне…

Вы так нужны нам,

Нужны Украине.

Ты этого хотела, русская власть?

Спасти Украину — и пришла убивать.

Сына ждёт мать,

Жена ждёт супруга,

Неужели за все эти года

Нам не понять друг друга?

Вот правда!

Ее распространите!

Весь мир повис на тоненькой нити.

Пока ваши солдаты бьют в наши дома.

Прошу — не молчите!

Это — война!

Не допустите, чтобы в руины превратилась страна!

Горит Киев, пока говорит Киев-Столица,

Но в 21-ом веке нет врага, с которым нельзя договориться!

Правда?

И при всех этих мыслях,

Погибая изнутри.

Я кричу: "Нет войне!"

И ты повтори!"

"Самый страшный сон наяву"

Также два дня назад Монатик написал первое сообщение о наступлении России. Он поделился, что вся его страна проснулась от обстрелов и сирен, превратив утро в самое страшное в их жизни.

Это так страшно! Будущее словно рассыпается на кусочки с каждым выстрелом, с каждым взрывом. Мы же люди! Наши сердца в унисон стучат. Пока стучат! Я не могу поверить во все происходящее, но это правда! Сегодня российская армия атаковала наши мирные украинские земли! Для чего? За что? Что вы делаете?

– писал артист.

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