Вульгарно и аморально, – Илона Гвоздева раскритиковала MELOVIN и его партнершу на "Танцах"

Пятый сезон обновленных "Танцев со звездами" – пока единственный, в котором нет Илоны Гвоздевой. За шоу она следит по ту сторону экрана и не скупится на критику. На этот раз под раздачу попал MELOVIN и его партнерша Лиза Русина.

За последние три недели от Илоны Гвоздевой крайне редко можно было услышать похвалу в адрес проекта "Танцы со звездами". Ее возмущали то новые непрофессиональные танцовщицы, то несправедливые постановки. После 3 эфира шквал критики накрыл эпатажного певца MELOVIN и Лизу Русину.

Стоит знать Илона Гвоздева вновь раскритиковала новый сезон "Танцев со звездами"

Впервые за историю проекта профессиональная танцовщица танцевала технику ча-ча-ча хуже, чем звезда. Нонсенс,

– эмоционально заявила Илона Гвоздева.

Более того, по ее мнению, партнерша не раскрывает артиста, а противостоит ему на главном паркете страны.



MELOVIN и Лиза Русина в 3 выпуске "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма певца

Что касается самого MELOVIN, то победительницу "Танцев со звездами" откровенно раздражает его дьявольский образ. Она считает, что его номер в 3 эфире "Танцев со звездами" с крестами и монахинями нарушает все границы приличия. Следовательно, для певца прежде всего эпатаж, а не техника.

Вульгарно и безвкусно, однако в тренде. Не могу назвать это искусством, жалкое подобие. И да простят мне фанаты Мела, но аморально такие танцы танцевать на сцене,

– высказалась Илона Гвоздева.



MELOVIN и Лиза Русина на "Танцах со звездами" / Фото из инстаграм-сторис Илоны Гвоздевой

Отметим, пока ни MELOVIN, ни Лиза Русина не ответили на беспощадную критику Илоны Гвоздевой. Зато фолловеры танцовщицы разделяют ее мнение.

"Полностью согласна. Особенно удивляет технический уровень якобы "профессиональной" танцовщицы, точнее его полное отсутствие. Где они нашли эту непонятную девочку", – написала одна из поклонниц Илоны Гвоздевой.