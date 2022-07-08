Будут не только первые леди: Зеленская рассказала о гостях, формате и целях июльского саммита

Первая леди Украины уже второй раз планирует провести саммит первых леди и джентльменов, который состоится совсем скоро – 23 июля. В прошлом году его проводили в канун Дня Независимости Украины.

В интервью Соломии Витвицкой во время телемарафона "Єдині новини" Елена Зеленская рассказала о темах, фокусах, планах, гостях мероприятия и целях, которые поставила перед собой ее команда. Первая леди отметила, что главное – они хотят рассказать об украинских людях во время войны и не терять свое лидерство на мировой арене.

Важно Зеленская собирает второй саммит первых леди и джентльменов в Киеве: когда он состоится

23 июля мы хотим провести второй саммит первых леди и джентльменов. В прошлом году мы положили начало этой традиции и не хотим терять свое лидерство. Поэтому в этом году мы также поняли, что не будем терять время даже несмотря на войну,

– сказала Елена Зеленская.

Саммит будет проходить в смешанном формате – как офлайн с участием многих известных гостей, так и благодаря телемосту онлайн, учитывая военные действия в Украине. Локации для телемоста будут точно размещены в Брюсселе, а также вероятно в Варшаве, Лондоне, Вашингтоне и еще в одном городе на другом континенте.

Цель и фокус саммита

По словам жены Владимира Зеленского, темой саммита будет "восстановление", а в фокусе внимания – люди. То есть как людям восстановиться после страшной войны, ведь восстановление инфраструктуры, строительство новых и восстановление старых объектов – это тоже важно, но в первую очередь там должны быть люди. Это касается медицинской, психологической и образовательной сферы.

Гости саммита

Зеленская с командой решила разделить всех гостей на три больших кластера:

1 – леди и джентльмены, то есть жены первых леди и мужья президенток, а также премьер-министров;

2 – представители международных организаций: ООН, UNISEF, ВОЗ и т.п.;

3 – звезды и лидеры мнений, "чье мнение слышно, кто производит новые смыслы в мире; это могут быть писатели, лидеры мнений, селебрити, люди к которым прислушиваются и у которых есть своя гуманитарная деятельность".

Кому уже прислали приглашение у Елены Зеленской – она не говорит, потому что хочет, чтобы это было сюрпризом. Она отмечает, что хочет, чтобы это были "не только знаменитости, а люди с личным мнением, влиянием на гуманитарную сферу и мир в целом".



Елена Зеленская о саммите первых леди / Скриншот с видео

Темы саммита

Первая тема будет посвящена вынужденным переселенцам: "Украину сейчас покинуло более 6 миллионов человек и 7 миллионов являются внутренне перемещенными лицами. Мир и особенно Европа сейчас проживает самый большой миграционный кризис после Второй мировой войны. Мы должны улучшать жизнь людей на новых местах. Есть много лидеров, которые могут об этом говорить".

Вторая тема – об образовании и детях, ведь "дети – это наиболее уязвимая категория людей, страдающих войной. Образование также огромным образом попало под влияние этого кризиса, потому что отбросило нас на десятки лет назад в сфере образования. Мы должны обсудить, как возобновлять наши школы, каким образом сделать их безопасными, чтобы дети могли их посещать И вообще об образовании – как оно должно измениться, учитывая кризис, который мы проживаем".

Третья тема – это медицина: здравоохранение, физическое и ментальное восстановление. "Мы понимаем, что украинцы страдают не только от физических ран, но и от того, как психологически переживают разлуку с семьей, смерть близких, потерю дома. Мы можем их решить вместе с помощью мира".

Четвертая тема посвящена женщинам, "именно их роли в принятии решений и в государстве, и в оборонном секторе, в частности в ИТ, образовании. Женщины у нас представлены повсюду, поэтому мы должны еще раз об этом поговорить".

Цели саммита

Первая леди Украины говорит, что важно говорить о проблемах украинцев не после победы, ведь тогда кризис может еще больше углубиться, а сейчас по мере поступления запросов и проблем. Она хочет, чтобы украинцы были куда вернуться из эмиграции, а люди, пострадавшие войны, получили надлежащее лечение, восстановление и другие базовые вещи. Также она хочет, чтобы мир не терял фокус внимания на Украине, ведь люди должны видеть, что "мы воюем не только на фронте и в тылу, мы воюем за каждого нашего человека и хотим планировать его счастливое будущее прямо сейчас".

Нам важно подчеркнуть лидерскую роль Украины в этом процессе и еще раз показать, как мир сплотился вокруг нас, что все поддерживают и целый мир стал на защиту Украины. А если говорить о конкретных практических целях, то это будут грантовая помощь в обучении, программы реабилитации людей за границей, медицинские услуги, которые нам очень необходимы. От глобальных до практических – я надеюсь, что мы достигнем всех целей, которые поставили,

– подчеркнула Елена Зеленская.