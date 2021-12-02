Второй раз в карьере: Майли Сайрус попала в список Forbes "30 до 30" – кто составил компанию

Именитый журнал Forbes подвел итоги 2021 года и определил самых успешных и влиятельных людей мира в разных категориях: музыка, искусство, СМИ, финансы, образование, здравоохранение и другие. Среди знаменитостей там можно увидеть Майли Сайрус, Винни Харлоу, Уиллоу Смит.

Журналисты издания Forbes убеждены, что у звезд, предложенных в журнале, есть много перспектив в 2022 году. У таких знаменитостей карьера только набирает обороты, поэтому редакторы возлагают на них большие надежды.

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Звездой фотосессии и обложки Forbes стала 29-летняя певица Майли Сайрус, отмечавшая свой день рождения на прошлой неделе. В съемке артистка предстала в образе своего кумира – кантри-певицы Долли Партон.



Майли Сайрус дважды попала в Forbes / Фото Forbes

Отметим, что Майли Сайрус попала в этот рейтинг во второй раз – впервые это произошло в 2014 году. Но в этом году ее снова внесли в список из-за ряда достижений, в том числе за попадание в чарт с шестью альбомами в пятерку лучших на Billboard 200.

В тридцатку лучших в категории "Музыка", которым еще нет 30 лет, попала 18-летняя Оливия Родриго – актриса и певица, которая также вошла в список самых популярных авторов песен в 2021 году на Spotify.



Оливия Родриго / Фото Vogue Singapore

Компанию ей составила также 21-летняя дочь актриса Уилла Смита – Уиллоу. Свою карьеру она начала еще в 2010 году.



​Уиллоу Смит / Фото с инстаграма певицы

В категорию "Голливуд и кинопроизводство" попала 18-летняя тиктокерша и певица JoJo Siwa, которая очень известна среди американской молодежи.



JoJo Siwa / Фото с инстаграма JoJo Siwa​

Также в категорию "Кино" попала 24-летняя звезда сериала HBO "Эйфория" – Барби Феррейра.



Барби Феррейра / Фото с инстаграма Allure

Одной из 30-ти самых успешных в категории стала 24-летняя Белла Торн – рыжеволосая актриса из фильма "Бабочка".



Белла Торн / Фото з с инстаграма Беллы Торн

Что касается рубрики "Искусство и стиль", то одной из 30 лучших стала канадская модель Винни Харлоу. 27-летняя девушка прославилась благодаря своей особенности кожи – заболеванию витилиго.

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Винни Харлоу / Фото с инстаграма Винни Харлоу