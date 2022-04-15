Поступил в терроборону и волонтерит: финалист "Холостячки" о жизни во время войны

Финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко рассказал, как его застала война. Он поделился, как помогает Украине.

Финалист шоу "Холостячка" со Златой Огневич Дмитрий Шевченко вместе с друзьями и коллегами помогает Украине во время войны. Он стал волонтером и ушел в терроборону.

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Как Дмитрий Шевченко узнал о войне

Война застала меня в Киеве. 24 февраля сквозь сон я услышал громкие взрывы, но даже не мог подумать, что это начало полномасштабного вторжения России в Украину. Меня разбудил Рома Васильев со словами: "Вставай! Война началась!"

– рассказал Дмитрий.

"Мне показалось, что он шутит – на часах было только 5:30. Но потом раздался еще один взрыв, и я понял, что все серьезно. Вышел на балкон – и увидел в небе военные самолеты. А через час услышал сирену. Было жутко. …" – добавил мужчина.

Как Дмитрий действовал дальше

Участник "Холостячки" не растерялся. Он встретился с друзьями и уехал во Львов, но просто отсиживаться не смог.

Сразу по приезде пошел в военкомат и записался в терроборону. Полторы недели мы с ребятами охраняли стратегический объект. После чего вместе с товарищами решили волонтерить. Закупали лекарства, находили вещи, еду и отправляли гуманитарную помощь в города, пострадавшие от военных действий,

– рассказал Дмитрий Шевченко.

"Кроме того, мои друзья в Закарпатье занимаются пошивом бронежилетов для нашей армии. Я нахожу средства, ткани и комплектующие. Также занимаюсь перевозками людей из Киева, Черкасс и Полтавы на запад Украины. И, конечно же, оказываю информационную поддержку в социальных сетях".

Дмитрий Шевченко подчеркнул, что сейчас очень важно помогать друг другу, чтобы не падать в депрессию и приносить людям пользу.



Дмитрий Шевченко на складе / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"