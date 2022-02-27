Встречают врагов коктейлями Молотова: Игорь Кондратюк вступил в отряды теробороны ВСУ

Украинский продюсер Игорь Кондратюк присоединился к рядам териториальной обороны. Он рассказал, что уже был на дежурстве дважды.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк вступил в ряды теробороны ВСУ вслед за Хлывнюком, Положинским, Тополей и многими другими. Это он подтвердил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Игорь Кондратюк в теробороне

Шоумен рассказал, что дважды был в дежурстве. Чтобы встречать врага, в теробороне используются коктейли Молотова.

Я уже 2 раза был на дежурстве, сегодня и минувшей ночью... Я никогда не был охотником и, в принципе, я был на поддержке. Но там есть другие средства, народные, – коктейли Молотова для того, чтобы встретить. Ну, наши деревни здесь, на окраине, в сторону Житомира, защищаются как могут. По крайней мере, пытаются защищаться,

– рассказал Игорь Кондратюк.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк также вступил в ряды теробороны. Он не теряет боевого настроения и поет на улицах Киева песни.

О том, какие украинские знаменитости сменили инструменты на оружие и пошли защищать страну, читайте по ссылке.

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