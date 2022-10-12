Жадан и Вакарчук в Харькове будут говорить об Украине: как попасть на уникальную встречу

14 октября Сергей Жадан и Святослав Вакарчук встретятся в Харькове. В День защитника Украины они будут говорить о родной стране. Как попасть на встречу – узнайте дальше.

С начала войны Сергей и Святослав неоднократно бывали в Харькове. Этот город ежедневно подвергается беспощадным обстрелам со стороны оккупантов. Россияне пытаются уничтожить Харьков, но им никогда не удастся уничтожить украинский дух харьковчан.

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Вакарчук и Жадан постоянно поддерживают жителей города, выступают для них. На 14 октября артисты запланировали там встречу, на которой будут говорить об Украине.

Встреча Жадана и Вакарчука в Харькове: как попасть

В День защитника Украины артисты встретятся с харьковчанами. Об этом сообщил Харьковский литмузей. Попасть на встречу можно по регистрации. Количество мест ограничения. Место и время проведения организаторы сообщат 13 октября.

14 октября состоится разговор Сергея Жадана со Святославом Вакарчуком об Украине, которую мы строим, ценности, которых держимся, философию, которая дает нам силы и равновесие,

– сказали организаторы.

Напомним, 10 октября, после массовых ракетных обстрелов Украины, Святослав Вакарчук прибыл на Киевский мост, где за 2 дня до полномасштабного вторжения России давал концерт. Теперь артист выступил на мосту после "прилета".