Вслед за женой: Владимир Дантес дал первый сольный концерт – фото, видео

Лишь в начале июня экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сыграла первый сольный концерт. Успех жены решил повторить Владимир Дантес, который дал сольник по случаю выхода дебютного альбома.

32-летний Владимир Дантес презентовал дебютный альбом на закрытой вечеринке в Киеве. Публика услышит пластинку уже 25 июня. Поддержать артиста пришли жена Надя Дорофеева, Катя Осадчая, Jerry Heil, подопечная Монатика Lida Lee, Игорь Ласточкин, Алексей Дурнев, Слава Демин и другие знаменитости.

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Впервые вышел на сцену со своим концертом. Такое ощущение, что я там был всегда. Это все благодаря людям, которые были на презентации дебютного альбома. Это мои друзья, моя мама и моя невероятная Надя Дорофеева,

– признался Владимир Дантес.

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Самой пылкой фанаткой Дантеса является и всегда будет его красавица-жена Надя Дорофеева. На личной странице в инстаграме она поздравила любимого с первым сольным концертом и презентацией дебютного альбома. Трогательное сообщение артистка дополнила видео с фрагментом песни, которую написала для мужа.

"Я так счастлива, что ты наконец сделал это. Я всегда знала, что ты невероятно крут. Хочу, чтобы мир скорее тебя услышал! Хочу, чтобы все влюбились в твой голос и песни, так же как и я", – высказалась Надя Дорофеева.

Напомним, 5 июня Надя Дорофеева также дала первый сольный концерт, на котором показала горячие образы. Поддержать ее пришли друзья из шоу-биза, в частности Монатик и экс-колега по группе "Время и Стекло" Позитив, которые спели с ней на одной сцене.