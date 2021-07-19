Вслед за Мишиной: Александр Эллерт приехал в оккупированный Крым

В пятницу, 16 июля, Ксения Мишина опубликовала эмоциональное сообщение, которым объявила о разрыве с Александром Эллертом. Через два дня он приехал в Крым, где сейчас отдыхает "Холостячка". Похоже, юморист пытается вернуть любимую.

На днях Александр Эллерт обращался за помощью к подписчикам, пытаясь найти среди них таможенников или пограничников. Как выяснилось, их помощь была нужна победителю "Холостячки", чтобы законно попасть в оккупированный Крым. Судя по всему, все ради Ксении Мишиной, которая сейчас отдыхает на полуострове с сыном Платоном.

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Я сделал перепись таможенников и пограничников Украины. Спасибо всем большое за то, что мне не прилетела 204 статья административки,

– с юмором сообщил Эллерт.

В каком месте находится "Холостячка" – неизвестно, тогда как Александр уехал в Ялту. В инстаграм-сторис он показал, что наслаждался живописными пейзажами вблизи Ласточкиного гнезда и поднялся на вершину Крымских гор – гору Ай-Петри. Впоследствии Эллерт медитировал в фантастической локации с видом на Черное море. Добавим, в Крым он приехал сам.

Александр Эллерт приехал в оккупированный Крым: смотрите видео онлайн

В личном профиле победитель "Холостячки" опубликовал фото у подножия горы Ай-Петри и интригующе подписал: "Ту би континуед". В переводе с английского – дальше будет. Похоже, их история с Ксенией Мишиной неоконченная.





Александр Эллерт в Крыму / Фото из инстаграма победителя "Холостячки"

Важно Александр Эллерт неоднозначно прокомментировал расставание с Мишиной

Напомним, Александр Эллерт не впервые в Крыму. В июне Ксения Мишина отметила день рождение на оккупированном полуострове, куда привезла сына и экс-возлюбленного. Вечеринка состоялась в ресторанном комплексе в Балаклаве. Впоследствии они прогулялись по вечернему Севастополю – родному городу "Холостячки".