В День письменности: кто из звезд, кроме Дорофеевой, присоединился к радиодиктанту национального единства

В День украинской письменности и языка прошел Всеукраинский радиодиктант национального единства. К написанию присоединились и украинские звезды – Наталья Сумская и Надя Дорофеева.

9 ноября украинцы отмечают День письменности и языка. В этот же день страна объединяется с листами бумаги и ручками при написании Всеукраинского радиодиктанта национального единства, сообщает 24 канал.

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Сегодня автором текста для радиодиктанта стала режиссер и писательница Ирина Целик, а прочла его для аудитории актриса Ада Роговцева. В тексте затрагивалась тема родного дома во время войны, так что диктант получился очень трогательным. К написанию присоединились и звезды – актриса Наталья Сумская и певица Надя Дорофеева.

Наталья Сумская

Украинская актриса присоединилась к написанию радиодиктанта в эфире Суспільного вещателя. Она села за парту в киевском бомбоубежище, где написала текст автора Ирины Целик.

Я больше думала о самом тексте, наш ведущий был совершенно прав, что очень трудно удержаться и меньше думать о правописании. Он автоматически писался, еще со школьных лет, я уверена в том, что более-менее правильно, потому что я в запорожской школе, где большинство говорили по-русски, была единственная в классе украиноязычная,

– поделилась впечатлениями актриса.

"Учитель был очень суров, – тех, кто не говорил по-украински, вынимал линейку и бил по пальцам. А меня всегда выставлял к доске: "Сумская, к доске". Сегодня это очень волнующий текст. Благодарю пани Ирине что именно в такое время она описала это состояние".



Наталья Сумская на диктанте / Скриншот с видео

Надя Дорофеева

Еще накануне певица поделилась, что будет писать диктант и призвала своих поклонников присоединиться. По этому случаю она даже создала флешмоб "пишем вместе". К ней также подключился продюсерский центр Moзgi Group.



Надя Дорофеева присоединилась к диктанту / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о Всеукраинском радиодиктанте