"Все стали очень правильными": Залиско и блогеры иронически оправдались за "танцы на костях"

Западноукраинский блогер Александр Залиско накануне устроил громкий день рождения во Львове, на который пригласил десятки коллег-блогеров. Но праздник прошел в День памяти жертв Голодомора, из-за чего пользователи сети осудили мужчину за цинизм.

Вечеринку по случаю 29-го дня рождения Залиско уже назвали "голодной тусой", ведь именно так назвал праздник украинский ведущий Владимир Остапчук, тоже находившийся на событии. Он забавлял гостей, много употреблял нецензурную лексику и устраивал пикантные конкурсы, пока в центре Львова параллельно проходила панихида в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов.

Все детали о скандале здесь "Голодная туса": блогеры цинично отпраздновали день рождения в День памяти жертв Голодомора

После волны хейта в сети именинник Залиско отреагировал на критику и заявил, что праздновал, как хотел, и в прошлые годы его празднование никого не интересовало.

, что день памяти жертв Голодомора ежегодно проводят в четвертую субботу ноября. В этом году такая дата пришлась на день рождения Залиско – 27 ноября. Однако в прошлые годы даты были другими: в 2020 году этот день пришелся на 28 ноября, в 2019-м – на 23 ноября, в 2018-м – на 24-е.

Как быстро поднялась эта тема в вебе и как быстро все стали суперправильными. То есть, все 27 ноября не смотрели телевидение, не ходили в рестораны, не пели, не слушали музыку. Прямо все 27 числа скучали целый день? И все знали об этом число заранее? Все думали только об этом числе?

– заявил Залиско.

"27 ноября – это мой день рождения! И я праздную свой день! Я не выбирал день, когда мне родиться. И я праздную его так, как захочу! Каждый год я праздную свой день рождения в последнюю субботу ноября. И ни в один из годов это не волновало никого. Так почему волнует в этом году? Может, на самом деле не волнует? А это очередной повод обвинить кого-то в чем-то?" – добавил он.

Мужчина отметил, что в этот день работали все заведения питания и телевидения, поэтому он не считает чем-то плохим, что устроил праздник. А те, кто ему пишут критику – завидуют. Также СМИ, обнародовавшие материал о его праздновании "на костях", он назвал "политикой, люди которой выстраивают свою кампанию".

Я действительно уважаю людей, которые действительно отдают дань жертвам Голодомора. Ставят свечу (не в сториз), осознанно думают об этом. Но таковых меньшинство. И они здесь не кричат. Они искренне делают то, что им велит сердце,

– добавил блогер.

Реакция Залиско на критику его дня рождения / Фото из инстаграм-сториз блоггера

Важно Вы ничего не стоите, – Юлия Сливка эмоционально прокомментировала "голодную тусу блогеров"

Реакция других блогеров

На празднике Залиско в Доме ученых во Львове также присутствовали десятки других блогеров-миллионников: ставший ведущим мероприятия Владимир Остапчук, Наталья Литвин с Александром Куровиским, Татьяна Самбурская, Саша Пустовит. Некоторые из них поддержали своего друга, например, Литвин и Куровский. Наталья, кстати, закрыла комментарии к сообщению со дня рождения, поскольку с утра подписчики критиковали ее за цинизм.

Или именинник на каждый свой праздник должен быть в трауре, а не принимать поздравления, потому что власть назначила именно этот день датой траура? Это не о показухе, что кто-то правильный, а другой нет. Это о знании истории, минуте молчания, сознании, ценности, передаче знаний детям… Но ведь так не интересно, потому что для громких заголовков и хайпа нужно придумать скандал,

– сказала Литвин.

"Простите, что я патриот не для хайпа, но есть вещи, которые я оставляю для души. Я люблю свою Украину. Вы это знаете. Лицемерить в блоге я не хочу. Выставить свечу, потому что так надо, а потом пойти танцевать?" – добавил ее муж Куровский.

Реакции Литвин и Куровского на скандал с днем ​​рождения / Фото из инстаграм-сториз