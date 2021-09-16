Вроде как гот, – Ким Кардашян рассказала о необычном увлечении старшей дочери
Источник:The Daily Mail
На днях Ким Кардашян стала гостьей ток-шоу Эллен Дедженерес. В таком проекте светская львица появилась впервые после развода. Звезда рассказала об увлечениях детей и прокомментировала роман сестры, Кортни Кардашян.
Впервые после развода звезда реалити Ким Кардашян стала гостьей известного ток-шоу Эллен Дедженерес. Она появилась в студии на этот раз не в балаклаве, а в черном платье с V-образным вырезом.
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Ким Кардашян о детях
Светская львица рассказала об увлечениях своих дочерей. Она призналась, что 3-летняя Чикаго и 8-летняя Норт – полные противоположности.
Чикаго – настоящая девочка. Она любит розовый, фиолетовый, принцесс и макияж. А Норт вроде как гот. Она обожает Hot Topic (сеть, специализирующаяся на одежде и аксессуарах, связанных с контркультурой, – Showbiz). И наносит на лицо фальшивые татуировки. Она слушает Black Sabbath. Она совсем как готическая девушка,
– поделилась Ким Кардашян.
Ким Кардашян с Норт и Чикаго / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Знаменитость добавила, что даже не представляет, как Норт узнала о группе Black Sabbath и увлеклась такой культурой. 6-летнего Сэйнта Ким Кардашян назвала "мастером видеоигр". В то же время 2-летний Псалом – обожает мультик "Щенячий патруль" и автомобили.
Светская львица добавила, что все ее дети – спокойные и послушные. Правда, она отметила, что старшая Норт до сих пор хотела бы быть единственным ребенком. Часто она не желает проводить время с младшими братьями и сестрами. На фоне беременности сестры Кайли Ким призналась, хотела ли бы она снова стать мамой.
Я думаю, достаточно. У меня много детей. Я закончила,
– сказала Кардашян.
Ким Кардашян и Канье Уэст с детьми / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Об отношениях Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера
Ким Кардашян не захотела комментировать собственную личную жизнь, взамен рассказала о романе сестры Кортни и Трэвиса Баркера.
Мне нравятся их отношения. Они так сильно выросли вместе. Представляешь, они были знакомы почти 15 лет, из них около 10 лет они были соседями!
– поделилась звезда.
Эллен Дедженерес пошутила на тему того, что на всех фото Кортни целуется с бойфрендом. Ким Кардашян согласилась, что это "слишком" и добавила: "но это так мило".