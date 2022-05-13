Во время тура в поддержку Украины: королева Швеции встретилась с Кухар и Стояновым

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов отправились в "Тур солидарности" на поддержку Украины. Во время одного из представлений они встретились с королевой Швеции.

Grand Kyev Ballet под руководством Александра Стоянова отправился в благотворительный "Тур солидарности" в поддержку Украины. Швеции. Это большая дипломатическая миссия во главе с Екатериной Кухар и Александром Стояновым, которые на языке танца рассказывают правду журналистам и представителям властей других государств о кровавой войне в Украине.

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На спектакле "Жизель" в Стокгольме побывали королева Швеции Сильвия и принц Карл Филипп. Среди почетных гостей были также министерша культуры Швеции госпожа Жанетт Густафсдоттер, мэр Стокгольма Анна Кениг Йерлмир.

Перед началом спектакля посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк выступил с обращением первой леди Елены Зеленской, которая написала: "И мы должны говорить, танцевать и воевать за то, чтобы в Украине – а значит, и в Европе – наступил мир".



Екатерина Кухар на спектакле в Стокгольме / Фото прессслужбы

Кухар и Стоянов встретились с королевой Швеции

Екатерине Кухар и Александру Стоянову удалось пообщаться с представителями королевской семьи: "Как и весь цивилизованный мир Швеция поддерживает Украину. Мы имели возможность общаться со шведской королевской семьей и еще раз убедились, что они очень сочувствуют горю нашего народа. Мы имели возможность обсудить с ними проблемы, связанные с войной на Украине".

Говорили о состоянии Украины, о разбомбленных зданиях в наших городах, о том, как тяжело сейчас детям. И, самое главное, уже сейчас необходимо думать об восстановлении Украины после окончания войны. Шведы высоко оценили наше балетное искусство и готовы рассмотреть вопрос о помощи украинцам в восстановлении Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, которым я управляю,

– поделилась Екатерина.



Кухар и Стоянов встретились с королевской семьей Швеции / Фото прессслужбы

Стоянов добавил, что после спектакля "Жизель", традиционно закончившегося совместным исполнением гимна Украины, у них была возможность пообщаться с украинскими переселенцами, которых пригласили на балет.

Было очень много детей, которые рассказали не только о том, как их встретила Швеция, но и о своей главной мечте – скорее вернуться домой,

– сказал Александр.



Кухар и Стоянов выступили в Стокгольме / Фото прессслужбы



Кухар и Стоянов выступили в Стокгольме / Фото прессслужбы