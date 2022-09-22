"Спасибо, что живы": украинские звезды в восторге от возвращения защитников "Азовстали"
Вечером 21 сентября в Украину вернулись 215 украинских воинов, в том числе защитники Мариуполя. Украинские звезды активно реагируют на радостное известие.
Из российского плена удалось вернуть многих защитников и защитниц, которые после обороны Мариуполя стали символом несокрушимости. Смотрите ниже, что на этот счет пишут украинские знаменитости, которые распространяли информацию об "Азовстале" и поддерживали жен бойцов, сообщает 24 канал.
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Злата Огневич
"Командир полка №4308 Денис Прокопенко, Герой Украины. Поздравляю с возвращением! Сказать, что я счастлива – это не сказать ничего… Чудо! Поздравляю семьи защитников с возвращением дежурной части военнопленных домой! Силы тем, кто верит и ждет своих родных!!! Борьба продолжается. Спасибо Зеленскому за то, что Вы настоящий Президент и пример для всей страны", – написала певица.
Кристина Решетник
Сломать можно тело, но не дух. Главное, что они дома. За вас переживала вся страна! Азов Сталь,
– поделилась Кристина.
Кадры с освобождения бойцов: видео
Григорий Решетник
"Азовцы дома! До слез. Слава Украине! Героям Слава".
Наталья Могилевская
Герои дома! Украине удалось вернуть 215 наших защитников и защитниц!
– сообщила певица.
Возвращение защитников: видео
Владимир Остапчук
"Ура! Редис и Волына тоже вернулись. Слава ВСУ".
Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз
Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз
Юлия Санина
"Вернули!!!" – лаконично выразилась звезда.
Маша Ефросинина
Птичка вернулась домой,
– подчеркнула ведущая.
Леся Никитюк
"С возвращением, ребята и девушки. Какие новости..."
Даша Цветкова
Сегодня в Тернополе будет праздник… Наших защитников возвращают из плена,
– поделилась блоггерша.
Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз
Катя Осадчая
Вечер радостных новостей. Орест, Пташка! Наши азовцы и не только. Спасибо, что живы. Спасибо, что выдержали плен, спасибо, что улыбаетесь,
– написала ведущая.
Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз
Оля Цыбульская
"Какое счастье. Живые. Дома".
Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз
Что произошло
- Вечером 21 сентября Украина вернула из плена 215 защитников и защитниц. Из них – 108 бойцов, державших "Азовсталь".
- В обмен на них украинская сторона передала 55 захватчиков и кума путина – Медведчука.
- Уволили и пятерых командиров - защитников "Азовстали", среди которых Денис Прокопенко, Сергей Волынский и Святослав Паламарь. Они будут оставаться в Турции до окончания войны.