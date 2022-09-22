"Спасибо, что живы": украинские звезды в восторге от возвращения защитников "Азовстали"

Вечером 21 сентября в Украину вернулись 215 украинских воинов, в том числе защитники Мариуполя. Украинские звезды активно реагируют на радостное известие.

Из российского плена удалось вернуть многих защитников и защитниц, которые после обороны Мариуполя стали символом несокрушимости. Смотрите ниже, что на этот счет пишут украинские знаменитости, которые распространяли информацию об "Азовстале" и поддерживали жен бойцов, сообщает 24 канал.

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Злата Огневич

"Командир полка №4308 Денис Прокопенко, Герой Украины. Поздравляю с возвращением! Сказать, что я счастлива – это не сказать ничего… Чудо! Поздравляю семьи защитников с возвращением дежурной части военнопленных домой! Силы тем, кто верит и ждет своих родных!!! Борьба продолжается. Спасибо Зеленскому за то, что Вы настоящий Президент и пример для всей страны", – написала певица.

Кристина Решетник

Сломать можно тело, но не дух. Главное, что они дома. За вас переживала вся страна! Азов Сталь,

– поделилась Кристина.

Кадры с освобождения бойцов: видео

Григорий Решетник

"Азовцы дома! До слез. Слава Украине! Героям Слава".

Наталья Могилевская

Герои дома! Украине удалось вернуть 215 наших защитников и защитниц!

– сообщила певица.

Возвращение защитников: видео

Владимир Остапчук

"Ура! Редис и Волына тоже вернулись. Слава ВСУ".



Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз



Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Юлия Санина

"Вернули!!!" – лаконично выразилась звезда.

Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Маша Ефросинина

Птичка вернулась домой,

– подчеркнула ведущая.

Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк

"С возвращением, ребята и девушки. Какие новости..."

Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Даша Цветкова

Сегодня в Тернополе будет праздник… Наших защитников возвращают из плена,

– поделилась блоггерша.



Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Катя Осадчая

Вечер радостных новостей. Орест, Пташка! Наши азовцы и не только. Спасибо, что живы. Спасибо, что выдержали плен, спасибо, что улыбаетесь,

– написала ведущая.



Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

Оля Цыбульская

"Какое счастье. Живые. Дома".



Как реагируют звезды / Фото с инстаграм-сториз

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