Возможно, до сих пор любит, – финалист "Холостячки" о чувствах Златы Огневич к Задворному

В финале "Холостячки" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, хотя многие зрители были убеждены, что у нее сильные чувства к другому финалисту – Дмитрию Шевченко. Сам же Дмитрий подчеркнул, что Злата любила Андрея.

Также Дмитрий не исключает, что Злата по-прежнему может любить Андрея. Больше о чувствах главной "Холостячки" страны – узнайте дальше.

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Была ли любовь между Огневичем и Задворным

Дмитрий Шевченко признался, что счастлив, что все сложилось именно так. Сейчас у него есть любимая девушка, а вот к Злате после такого финала он точно не вернулся бы. Что касается чувств Огневич, то Дмитрий отметил, что Задворный ей нравился больше.

Андрей ей больше нравился, она его действительно любила. Может, любит до сих пор. Не знаю, не интересовался,

– сказал Дмитрий.

Финалист поделился, что после просмотра пост-шоу ему звонили многие знакомые, которые говорили, что по тому, как Злата смотрела на него, было видно, что он ей не безразличен.

Я не знаю, как они это определяли. Наверное, со стороны виднее. Была мысль о том, что было бы, если бы Злата меня выбрала. Но это ничего не значит. Я рад, что все сложилось именно так, как есть сейчас,

– прокомментировал Шевченко.

Дмитрий Шевченко о чувствах Златы и Задворного: смотрите видео онлайн