Мой лучший мужчина, – любимая Остапчука расхвалила ведущего в его 39-летие

Шоумен Владимир Остапчук отметил день рождения. Его красноречиво поздравила любимая Екатерина, рассказав о мужчине.

27 сентября ведущему Владимиру Остапчуку исполнилось 39 лет. Екатерина Полтавская расхвалила мужчину и поблагодарила его за заботу и помощь во всем.

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Девушка Остапчука рассказала о шоумене

Девушка шоумена в инстаграм-сториз рассказала, что хвалит Владимира каждый день "потому, что есть за что". Она пожелала ему, чтобы это было всегда.

Мой самый лучший мужчина, лучший ведущий, лучший сын и отец. Будь любим. Я как-то в этом помогу,

– обратилась к мужу Полтавская.

Екатерина заметила, что с любимым человеком становится лучше. Она заметила, что стала более нежной и женственной.

"Я никогда никому не готовила (и себе тоже) и никогда ни о ком не беспокоилась так, как о тебе. Спасибо тебе за постоянные цветы без повода и комплименты каждый день. Твоя отзывчивость ко мне и то отношение вообще ко всем вокруг, какое я вижу, о многом говорит. Не только о твоем умении любить, но и о том, что у тебя хорошая душа", – добавила девушка.

Екатерина Полтавская обратилась к шоумену / Фото с инстаграм-сториз

Что Владимир получил в подарок

В день рождения девушка Владимира Остапчука устроила любимому сюрпризу. Она сняла номер в гостинице, где уже в 12 ночи именинника ждали праздничные шарики и торт.

Больше всего шоумена удивил подарок от девушки – новый 14-ый iPhone. "Система сломалась", – в шутку прокомментировал сюрприз Остапчук.