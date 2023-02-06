Девушка победителя "Холостячки-2" подтвердила отношения с ним: фото из Карпат

Победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный не рассекречивал новую любимую, но пользователи сети поняли, что это модель Юлия Поляк. Теперь и сама девушка подтвердила отношения.

Пока в сети стихают обсуждение завершения проекта "Холостяка" 12 сезона стало известно о новых отношениях победителя "Холостячки" со Златой Огневич. Андрей Задворный встречается с моделью Юлией Поляк.

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Девушка Задворного подтвердила роман

О новых отношениях Андрей Задворный рассказывал и раньше, но не показывал девушку. И она на днях опубликовала совместные фото в социальных сетях. Теперь пара не скрывает свой роман.

Модель Юлия Поляк показала фотографии из Карпат – горнолыжного курорта Драгобрат. Они весело проводили время на отдыхе.

Андрей Задворный и Юлия Поляк / Фото с инстаграма модели

Что известно об их романе

Победитель "Холостячки" со Златой Огневич еще в декабре опубликовал романтическое фото. Андрей Задворный сидел на фоне заката в объятиях с неизвестной девушкой. Пару сфотографировали вместе со спины, поэтому лицо любимого Андрея не было видно. Вероятно, тогда он не был готов говорить о своих отношениях.

Впоследствии бдительные пользователи сети рассекретили, кто на самом деле бизнесмен девушка. Юлия Поляк показывала, как праздновала с Задворным вместе Новый год.