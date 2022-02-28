Вот такая х*йня, малята, – Потап рассказал сказку о Путине и распятом в Минске Лукашенко

Весь украинский шоу-биз подбадривает народ – кто вступает в ряды терробороны, кто, как Потап, смеется над Путиным и Лукашенко. Он сочинил сказку о войне, которая закончилась провалом для России и Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко оказался путинской марионеткой – позволил запускать российские ракеты по Украине, а теперь мобилизует армию. Поэтому его вслед за Путиным ждет всенародный позор. Потап сочинил сказку с нецензурной лексикой о том, как эти двое пытались раздербанить нашу Родину, но у них ничего не получилось.

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Сказка Потапа о Путине и Лукашенко

"Добрый вечер малята, милые мальчики и девочки. Это дед Потап. Жила-была цветущая, красивая соловьина Украина. А рядом с нами жило злое х*йло . Настолько он завидовал нам, нашим девушкам, красоте их невероятной, плодородным землям и духу казацкому, что решило х*йло напасть на Украину. И наслал он на нас свое войско, но казаки взяли и надавали ему п*зд*лей. Отступило х*йло, позвонило своему давнему знакомому деду Лукашу. И говорит: "Лукаш, помогай, вместе будем захватывать Украину". А казаки только смеялись и говорили: "Давайте, идите сюда, мы вам еще п*зд*лей дадим". И весь мир объединился вокруг х*йла, и все увидели, какое х*йло на самом деле. Все цари, все народы сказали: "Х*йло, руки прочь от Украины". И россияне увидели – встали они и свергли царя с трона. И зажили все счастливо и прекрасно. А Лукаша распяли посреди площади в Минске. Вот такая х*йня, малята", – рассказал Потап.

Злободневное творчество Потапа оценил весь украинский шоу-биз – Леся Никитюк, Ирина Федишин, группа KAZKA, Анна Завальская, Uliana Royce и другие:

Оля Полякова: "Обожаю! Завтра детям на ночь поставлю! Может, выспятся наконец";

"Обожаю! Завтра детям на ночь поставлю! Может, выспятся наконец"; Алан Бадоев: "Потап, это лучшая сказка на ночь";

"Потап, это лучшая сказка на ночь"; Wellboy: "Спасибо, дядя Леша. Великолепная сказочка".

Отметим, что 21-летний хитмейкер сам крайне остро реагирует на войну в Украине. Путинская армия обстреляла город Ахтырка в Сумской области, в 27 километрах от его родного села Грунь. Поэтому вслед за российским кораблем Wellboy послал главу Кремля и всех рашистов.

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