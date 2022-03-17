На войне с русскими оккупантами скончался участник Invictus Games, основанных принцем Гарри

Сергей Караиван был бывшим участником испытаний Invictus Games, основанных принцом Гарри в 2014 году. Недавно стало известно, что мужчина погиб в бою с российскими захватчиками, ведь мужественно защищал Украину от нашествия оккупанта.

Об уходе в вечность украинского защитника Сергея Караиван сообщили на официальном сайте фонда Invictus Games. Когда то Сергей был участником соревнований и выступал от сборной Украины.

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С сожалением фонд Invictus Games сообщает, что член украинского сообщества Invictus Games погиб из-за российского вторжения в Украину. Сергей Караиван, бывший участник соревнований Invictus Games и Warrior Games от Украины, погиб в бою 13 марта 2022 года. Мы мысленно обращаемся к его семье, друзьям и всему сообществу,

– написали представители фонда.

Команда Invictus Games обратилась к своей представительнице в Украине – Оксане. Женщина поделилась, что им было сложно узнать, погиб ли Сергей, ведь бои на территории Украины продолжаются до сих пор.

Также организаторы "Игорь непокоренных" заявили, что предварительно предлагали защиту своим участникам-украинцам. "Мы знаем, что многие участники Invictus Games снова записались служить, многие уже получили травмы после событий 2014 года. Фонд Invictus Games предложил поддержку, но как команда они решили остаться и обороняться", - написали в Invictus Games.

Invictus Games – международные спортивные состязания в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, участвуют раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования проходят в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребли в зале.