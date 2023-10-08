Украинская певица KOLA оказалась в Израиле в эпицентре боевых действий: "Мой рейс отменили"

Известная украинская певица Настя Придиус, выступающая под псевдонимом KOLA, сейчас находится в Израиле. Артистка очутилась в эпицентре событий. Ей пришлось несколько часов скрываться в бомбоубежище.

KOLA шокировала фанатов новостью о том, что она в Израиле. В каком именно городе – неизвестно, однако звезда не может уехать из страны.

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KOLA оказались в Израиле во время атаки

Певица опубликовала в инстаграмм-сториссе видео с бомбоубежища. Настя не скрывает – ей страшно и она шокирована количеством летящих на Израиль ракет.

Я в Израиле. Это трэш. Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это ужаснее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз хер*чат просто. Эти звуки…,

– поделилась KOLA.



KOLA показалась из бомбоубежища в Израиле / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Рейс певицы отменили

Звезда призналась, что хочет покинуть Израиль, однако ее обратный рейс отменили. Она не понимает, что ей делать дальше.

Мой рейс отменили... Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи-ироды со всех сторон... Какие неконтролируемые и могут делать все, что им придет в голову,

– высказалась KOLA.



KOLA рассказала о ситуации в Израиле / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

Впоследствии певица сообщила, что она нашли билет в Прагу. Оттуда она будет добираться до Варшавы. Надеемся, Анастасия сможет выбраться из Израиля.

Добавим, что накануне вторжения в Тель-Авиве должно было состояться концерт Бруно Марса. Певец несколько часов был в городе под ракетными обстрелами, однако смог вылететь из страны.

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