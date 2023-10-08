Украинская певица KOLA оказалась в Израиле в эпицентре боевых действий: "Мой рейс отменили"
Источник:KOLA
Известная украинская певица Настя Придиус, выступающая под псевдонимом KOLA, сейчас находится в Израиле. Артистка очутилась в эпицентре событий. Ей пришлось несколько часов скрываться в бомбоубежище.
KOLA шокировала фанатов новостью о том, что она в Израиле. В каком именно городе – неизвестно, однако звезда не может уехать из страны.
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KOLA оказались в Израиле во время атаки
Певица опубликовала в инстаграмм-сториссе видео с бомбоубежища. Настя не скрывает – ей страшно и она шокирована количеством летящих на Израиль ракет.
Я в Израиле. Это трэш. Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это ужаснее. Честно, они как бешеные, они как сошли с ума. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз хер*чат просто. Эти звуки…,
– поделилась KOLA.
KOLA показалась из бомбоубежища в Израиле / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Рейс певицы отменили
Звезда призналась, что хочет покинуть Израиль, однако ее обратный рейс отменили. Она не понимает, что ей делать дальше.
Мой рейс отменили... Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи-ироды со всех сторон... Какие неконтролируемые и могут делать все, что им придет в голову,
– высказалась KOLA.
KOLA рассказала о ситуации в Израиле / Скриншот из ее инстаграмм-сторис
Впоследствии певица сообщила, что она нашли билет в Прагу. Оттуда она будет добираться до Варшавы. Надеемся, Анастасия сможет выбраться из Израиля.
Добавим, что накануне вторжения в Тель-Авиве должно было состояться концерт Бруно Марса. Певец несколько часов был в городе под ракетными обстрелами, однако смог вылететь из страны.
Обострение конфликта в Израиле: коротко
- 7 октября боевики по группировке ХАМАС напали на Израиль. В сети публикуют многие видео перестрелки на юге страны. Террористы проникли в израильский город Маген. Там продолжаются тяжелые бои с участием танков.
- По данным СМИ, в Израиле уже погибли более 600 человек. Число раненых превысило 2 тысячи. Среди погибших – 2 граждане Украины.
- 8 октября Израиль проголосовал за объявление войны. Теперь государство может осуществлять "значительную военную деятельность". В последний раз этот пункт применяли еще в 1973 году (когда Сирия и Египет напали на Израиль).