"Война у нас, Вася": российский артист пожаловался на отсутствие прямых рейсов Москва – Киев

Известный российский музыкант Вася Обломов выступил с концертом в Киеве. Перед этим он опубликовал сообщение, в котором возмутился отсутствием прямых рейсов Москва – Киев. Пользователи сети резко ему ответили.

Российский музыкант и художник Вася Обломов (настоящее имя – Василий Гончаренко) 29 августа выступил в одном из столичных клубов. Перед поездкой он опубликовал сообщение, которое возмутило сеть.

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Вася Обломов пожаловался, что между Москвой и Киевом нет прямых рейсов. Он назвал решение запретить полеты между городами "тупым", ведь "все как летали, так и летают, только очень неудобно".

Текст публикации Васи Обломова

Давно хотел сказать. В мире нет ни одного даже скудоумного примата, который извлек бы пользу от тупого запрета прямых рейсов между Москвой и Киевом. Раньше радоваться этому мог владелец Беавиа, но теперь и он не при деле. Все, как летали, так и летают, только очень неудобно.

Реакция сети

Большинство пользователей фейсбука возмутились такими словами музыканта:

"Оккупанту неудобно";

"Согласен. Полное закрытие границы лет на сто сохранило бы нервы и русским, которым нечего здесь делать, и неразумным заробитчанам с нашей стороны, которые туда ездят";

"Я чувствую радость, холодок вокруг пупка и прекрасное ощущение комфорта, когда россиянин испытывает дискомфорт. Мне вот, к примеру, тоже многое не нравится. Война, когда моих граждан убивают и то, что моя квартира в Луганске была сильно повреждена так, что аж стены попадали от российских снарядов. Вот, уважаемый, "неудобно". И чем большему количеству россиян "неудобно" ездить в Украину, тем я больше радуюсь";

"Гражданин страны террориста не понимает";

"Удивительная неуютность, прямо потрясающая. Неудобно – не летай. Очень нужно – летай неудобно. А лучше – не летай. Вот прямо вообще. Война у нас, Вася";

"Русские нам два аэропорта поломали, для чего их сюда пускать прямыми рейсами?".

Один из пользователей Андрей Чернышов заметил, что это сообщение Вася Обломов опубликовал в годовщину Иловайской трагедии: "Знаете, Вася, вот с одной стороны, вроде бы, вы и правы. У меня самого дочь от первого брака в Ярославле. Очень неудобно ей ко мне летать, теперь, наверное, придется через Варшаву. Или пешком через границу в Сеньковке. А с другой стороны, вот как раз сегодня 7 лет Иловайской трагедии. В которой у моей жены погиб одноклассник. Они дружили. Она ему сувенир везла из Стокгольма, лет 20 назад. У вас, Вася, были, наверное, одноклассницы? Вполне возможно, что такие были, которым вы тоже за границей фигурки покупали. А потом бы их ...уяк! причем подло и практически в спину, как это случилось в Иловайске. Как бы вы тогда относились к вопросу прямого авиасообщения?".

Музыкант ответил мужчине: "Точно так же. Я не имею к этому никакого отношения, и запрет прямых перелетов тоже никакого отношения к убийствам не имеет. Это не запрет на въезд граждан РФ, а запрет прямых перелетов между городами. Когда ввели запрет, поезда при этом продолжали ездить, и автобусы тоже".

Отметим, что несколько лет назад Вася Обломов критиковал российских пропагандистов в своем видео. Артист часто выступал против путинского режима.