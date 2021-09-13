Внучка британской принцессы Александры вышла замуж: фото королевской свадьбы

В королевской семье Великобритании сыграли еще одну свадьбу! 10 сентября состоялось венчание внучки принцессы Александры – Флоры Огилви со шведским финансистом Тимоти Вестербергом.

Принцесса Александра – двоюродная сестра королевы Елизаветы II. Ее Величество не присутствовала на торжественной церемонии, однако приехал ее сын – принц Эдвард вместе с женой графиней Вессекской Софи.

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Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга

Пара зарегистрировала отношения в сентябре прошлого года, но из-за пандемии коронавируса не могла обвенчаться. Долгожданная церемония наконец состоялась в церкви Сент-Джеймского дворца.

Для важного дня 26-летняя невеста выбрала роскошное платье от бренда Phillipa Lepley с V-образным декольте. Прическу Флоры завершили фамильная "Тиара Огилви" и фата, которая была расшита кружевом. Также среди украшений на Огилви были бриллиантовые серьги с жемчужным камнями, принадлежащие принцессе Александре. Свадебный образ дополняли нежный макияж и букет из белых цветов, который создала Изабелла Дави.

Жених, который ранее был профессиональным хоккеистом, а сейчас – шведский финансист, надел на свадьбу черный фрак, серые брюки в полоску, белые жилетку и рубашку. Ярким акцентом его образа стал лавандовый галстук.



Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга / Фото Getty Images

Фото свадьбы Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга



Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга / Фото Getty Images



Принцесса Александра на свадьбе внучки / Фото Getty Images



Принц Эдвард с женой графиней Вессекской Софи / Фото Getty Images



Свадьба Флоры Огилви и Тимоти Вестерберга / Фото Getty Images